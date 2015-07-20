تصویب «برجام» در شورای امنیت سازمان ملل، نشانه تزویر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسراییل، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از اعلام تصویب توافق هسته ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن را «تزویر» خواند.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با محکوم کردن تصویب توافق هسته ای میان کشورهای ۱+۵ و ایران «برجام» در این باره مدعی شد: رأی شورای امنیت به مثابه تزویر است. تهران قطعنامه های شورای امنیت را مکرراً نقض کرده و خواستار نابودی اسراییل به عنوان عضوی از سازمان ملل می باشد.

نتانیاهو ادامه داد: مادامیکه تحریم های کنگره آمریکا پابرجا باشد، رأی شورای امنیت پایان ماجرا نخواهد بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که نمی توانست خشم خود را در اجماع جهانی در استقبال از توافق با ایران مخفی کند، افزود: تاریخ نشان داده است، حتی زمانی که دنیا نیز در مسأله ای متحد شده باشد، لزوماً تصمیم درستی اتخاذ نکرده است.

وی از کنگره آمریکا خواست تا علیرغم مصوبه امروز شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های ایران را حفظ کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست امروز خود پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره توافق هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ را تصویب کرد.

این قطعنامه توافق اتمی هفته گذشته میان ایران و گروه کشورهای ۱+۵ را مورد تایید قرار داد و تحریم‌ها اعمال شده در قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را رفع می‌کند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با رأی مثبت همه اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت(۱۵ عضو) به تصویب رسید.