  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ تیر ۱۳۹۴، ۲۰:۲۹

جشنواره بين‌المللی عکس خيام در بوشهر برگزار می‌شود

جشنواره بين‌المللی عکس خيام در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول انجمن عکاسان استان بوشهر گفت: دومین نمایشگاه بین‌المللی عکس خیام بوشهر از عصر سه‌شنبه آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه‌های دومین نمایشگاه بین‌المللی عکس خیام بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره از ساعت ۱۹ فردا گشایش می‌یابد و تا روز هشتم مردادماه در مجتمع ۹ دی میزبان علاقمندان خواهد بود.

وی با بیان اینکه جشنواره بین‌المللی عکس خیام در چهار بخش آزاد رنگی، آزاد تک‌رنگ، سفر و خلاقانه برگزار می‌شود، اضافه کرد: این جشنواره در بین سایر رویدادهای هنری کشور بیشترین شرکت‌کننده را دارد.

دبیر و مجری برگزاری دومین نمایشگاه بین‌المللی عکس خیام افزود: اختتامیه دومین جشنواره عکس خیام با دریافت ۲۵ هزار قطعه عکس از دو هزار و ۸۰۰ شرکت‌کننده از ۷۵ کشور در تهران برگزار شد و دومین نمایشگاه این جشنواره در بوشهر برگزار خواهد شد.

صادقی، ارتقای سطح عکاسی و همچنین بزرگداشت حکیم عمر خیام را به عنوان مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه در بوشهر عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه به همت انجمن عکاسان استان بوشهر و با همکاری فوکوس تیم، نماینده رسمی فدراسیون جهانی فیاپ در بوشهر برگزار می‌شود.

وی از نمایش ۱۶۰ قطعه عکس از آثار برگزیده معرفی شده این نمایشگاه در بوشهر خبر داد و بیان کرد: تلاش داریم تا با برگزاری چنین جشنواره‌هایی زمینه را برای توسعه هنر عکاسی در استان فراهم سازیم.

مسئول انجمن عکاسان استان بوشهر ادامه داد: از شهرداری بوشهر اداره‌کل ارشاد، سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر و کانون مصور و انجمن عکاسان بوشهر برای همکاری در برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر می‌کنیم.

کد مطلب 2862422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها