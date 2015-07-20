به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامههای دومین نمایشگاه بینالمللی عکس خیام بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره از ساعت ۱۹ فردا گشایش مییابد و تا روز هشتم مردادماه در مجتمع ۹ دی میزبان علاقمندان خواهد بود.
وی با بیان اینکه جشنواره بینالمللی عکس خیام در چهار بخش آزاد رنگی، آزاد تکرنگ، سفر و خلاقانه برگزار میشود، اضافه کرد: این جشنواره در بین سایر رویدادهای هنری کشور بیشترین شرکتکننده را دارد.
دبیر و مجری برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی عکس خیام افزود: اختتامیه دومین جشنواره عکس خیام با دریافت ۲۵ هزار قطعه عکس از دو هزار و ۸۰۰ شرکتکننده از ۷۵ کشور در تهران برگزار شد و دومین نمایشگاه این جشنواره در بوشهر برگزار خواهد شد.
صادقی، ارتقای سطح عکاسی و همچنین بزرگداشت حکیم عمر خیام را به عنوان مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه در بوشهر عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه به همت انجمن عکاسان استان بوشهر و با همکاری فوکوس تیم، نماینده رسمی فدراسیون جهانی فیاپ در بوشهر برگزار میشود.
وی از نمایش ۱۶۰ قطعه عکس از آثار برگزیده معرفی شده این نمایشگاه در بوشهر خبر داد و بیان کرد: تلاش داریم تا با برگزاری چنین جشنوارههایی زمینه را برای توسعه هنر عکاسی در استان فراهم سازیم.
مسئول انجمن عکاسان استان بوشهر ادامه داد: از شهرداری بوشهر ادارهکل ارشاد، سازمان فرهنگی شهرداری بوشهر و کانون مصور و انجمن عکاسان بوشهر برای همکاری در برگزاری این جشنواره تقدیر و تشکر میکنیم.
