جلسه هیات مدیره برای بررسی شرایط فنی پرسپولیس/ برانکو هم دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر حسین عبدی در رابطه با جلسه امروز هیات مدیره پرسپولیس گفت: نشست امروز که با حضور آقایان؛ جعفر کاشانی، دکتر زادمهر، علی اکبر طاهری و اینجانب برگزار شد، در چارچوب جلسات هیأت مدیره نبود، بلکه جلسه فنی برای بررسی آخرین وضعیت تیم و ترکیب نفرات آن بود.

وی ادامه داد: در این جلسه طاهری گزارشی از آخرین وضعیت نقل و انتقالات و شرایط آماده سازی تیم ارائه کردند و موضوعات مختلف در همین ارتباط مورد بحث و تبادل نظر حاضران در جلسه قرار گرفت.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: این جلسات پیش از این برگزار شده و ادامه‌دار خواهد بود. در مورد موضوع نشست امروز نیز پس از بازگشت تیم از اردوی ترکیه جلسه دیگری خواهیم داشت که برانکوایوانکوویچ در آن حضور پیدا خواهد کرد تا به اتفاق هم به جمع‌بندی برسیم.

عبدی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، درباره اینکه آیا پرسپولیس در بازگشت از ترکیه برنامه اردویی یا بازی تدارکاتی خواهد داشت یا خیر؟ تصریح کرد: پس از بازگشت تیم، چنانچه برانکوایوانکوویچ نیاز ببینند، این مساله را به باشگاه منتقل کرده و برای اجرای آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت.