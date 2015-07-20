اعتراف سازمان ملل به حق غنی سازی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رسالت در یادداشت روز سه شنبه خود نوشت:

شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تایید جمع بندی مذاکرات وین درباره موضوع هسته ای کشورمان را با پانزده رای موافق و بدون هیچ رای مخالف یا ممتنع تصویب و نخستین بار، بر حق غنی سازی اورانیوم در خاک جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، این قطعنامه و ضمائم آن در جلسه علنی ۷۴۸۸ شورای امنیت ارائه شد که با بیش از یکصد و هفتاد صفحه، در تاریخ هفتاد ساله سازمان ملل و شورای امنیت، کم سابقه است.

با تصویب این قطعنامه که ذیل بند بیست و پنج منشور ملل متحد و خارج از فصل هفتم است، همه شش قطعنامه قبلی شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور با جنبه الزام آور، ضد برنامه هسته ای کشورمان تصویب شده بودند، لغو و ایران رسماً وارد باشگاه هسته ای جهان شد. این قطعنامه بخشی از جمع بندی هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به‌علاوه یک است که طبق آن قدرت های جهانی، برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان را در چارچوب معاهدات بین المللی به رسمیت شناختند.

قطعنامه های قبلی شورای امنیت با دروغ پردازی چند کشور غربی، حقوق هسته ای ایران را به ناحق، تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی معرفی کرده بودند.

پنج عضو دائم شورای امنیت ( انگلیس، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا به علاوه آلمان) این قطعنامه را تهیه کرده اند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت : اوباما بر این نظر است که نباید از مذاکره هراس داشته باشیم. ظرف ده سال مذاکرات سخت بود و احتمال داشت که هر یک از طرف ها از آن خارج شود، اما اعتماد موجود سبب رسیدن به این توافق شد. ما به تلاش های دیپلماتیک با ایران درباره این توافق ادامه خواهیم داد.

نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت : توافق جامع با ایران برای همه طرف ها مفید است. نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز گفت : با این توافق می توانیم سر فصل جدیدی را در منطقه باز کنیم. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت گفت: همه کشورها در اجرای موفقیت آمیز این توافقنامه شرکت خواهند کرد.

نماینده انگلیس در شورای امنیت گفت: از قطعنامه شورای امنیت درباره توافقنامه هسته ای ایران استقبال می کنیم. وی گفت: از ایران می خواهیم برای مشارکت در حل صلح آمیز بحران ها اقدام عملی انجام دهد. نماینده انگلیس ادامه داد ؛ ما از این قطعنامه شورای امنیت استقبال می کنیم.

گفتنی است نماینده ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت تصریح كرد: ما پیش از این مکلف به تبعیت از فتوای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، که سلاح های کشتار جمعی، به‌ویژه سلاح هسته ای، را حرام اعلام فرموده اند، هستیم.

شایان ذكر است در این قطعنامه آمده است: شورای امنیت تصمیم می گیرد که بر اساس بند ۴۱ منشور ملل متحد و پس از دریافت گزارش مذکور در پاراگراف ۵ تمهیدات قطعنامه‌های شماره‌ ۱۶۹۶ صادره در سال ۲۰۰۶، ۱۷۳۷ صادره در سال ۲۰۰۶، ۱۷۴۷ صادره در سال ۲۰۰۷، ۱۸۰۳ صادره در سال ۲۰۰۸، ۱۸۳۵ صادره در سال ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ صادره در سال ۲۰۱۰ و ۲۲۲۴ صادره در سال ۲۰۱۵ باید لغو شوند.

در سرفصل اعمال مفاد قطعنامه های پیشین ذیل بند ۱۱ و ۱۲ آمده است:

۱۱. ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که ظرف ۳۰ روز از دریافت تذکر یکی از طرف‌های برجام در مورد موضوعی که یک کشور طرف برجام اعتقاد دارد مصداق عدم اجرای تعهدات ذیل برجام است، ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف ۷ (a) این قطعنامه باید به رأی گذاشته شود، علاوه بر این، تصمیم می‌گیرد که اگر ظرف ۱۰ روز از تذکر اشاره شده در فوق، هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای رأی‌گیری ارائه نکرد، آنگاه رئیس شورای امنیت بایستی چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرده و آن را ظرف ۳۰ روز از زمان تذکر اشاره شده در فوق، به‌ رأی بگذارد و قصد خود را برای در نظر گرفتن دیدگاه‌های کشورهای دخیل در موضوع و هر نظری در مورد موضوع از سوی هیئت مشاور شکل‌گرفته در برجام، ابراز می‌دارد.

۱۲. ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که اگر شورای امنیت یک قطعنامه ذیل پاراگراف ۱۱ برای ادامه اجرای لغو مصرح در پاراگراف ۷ (a) تصویب نکرد، آنگاه در نیمه شب به وقت گرینویچ سی‌امین روز پس از دریافت تذکر اشاره شده در پاراگراف ۱۱ به شورای امنیت، تمام قوانین قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) که بر اساس پاراگراف ۷ (a) لغو شده بود، بایستی به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه اعمال می‌شد، اعمال شود و تمهیدات اعلامی در پاراگراف‌های ۷‌۸ و ۱۶ تا ۲۰ این قطعنامه لغو می‌شوند، مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد.

همچنین در بند ۲۱ قطعنامه آمده است:

ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد، تصمیم می‌گیرد که قوانین اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) اعمال نشود بر تأمین، فروش یا انتقال موارد، مواد، تجهیزات، اقلام و فناوری و قوانین هیچ‌یک از موارد همیاری فنی، آموزش، همیاری مالی، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری یا دیگر خدمات توسط کشورهای طرف‌ برجام یا کشورهای عضو هماهنگ با آن‌ها،‌ که مستقیما مرتبط است با: الف) اصلاح دو آبشار تأسیسات فردو برای تولید ایزوتوپ‌های پایدار؛ ب) صادرات اورانیوم غنی‌شده ایران مازاد ۳۰۰ کیلوگرم در قبال اورانیوم طبیعی؛ و ج) روزآمد کردن رآکتور اراک بر اساس طرح مفهومی مورد توافق و سپس طراحی نهایی مورد توافق آن رآکتور.