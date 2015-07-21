نرخ مشارکت اقتصادی در اردبیل بیشتر از میانگین کشوری است

حسین منوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین کشوری نرخ مشارکت اقتصادی ۳۵ درصد است، افزود: این در حالی است که در استان اردبیل نرخ مشارکت ۴۰ درصد به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل به صورت معمول رتبه نخست در نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، افزود: دلیل اصلی آن گردش بالای سرمایه در این استان است.

به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با وجود اینکه استان اردبیل از نظر اقتصادی استان ضعیفی محسوب می شود اما حتی سرمایه های کوچک نیز در استان وارد بازار شده و موجب می شود نرخ مشارکت افزایش یابد.

منوری با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در زمستان ۹۳، ۱۲.۷ درصد به ثبت رسیده است، افزود: میانیگین آخرین نرخ بیکاری اعلام شده در استان ۱۲.۳ درصد است.

این مسئول تصریح کرد: از کل شاغلان ۳۰ درصد در بخش کشاورزی، ۲۵ درصد در بخش صنعت و ۴۵ درصد در بخش خدمات مشغول به کار اند و در تفکیک وضعیت اشتغال مردان و زنان، بیشترین آمار اشتغال مردان در بخش صنعت و بیشترین آمار اشتغال زنان در بخش خدمات است.