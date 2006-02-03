تالاب ها تاكنون از مديريت ضعيفي برخوردار بوده اند/ تالاب نماد كشور در حوزه آبخيز است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به سيستان و بلوچستان ، مهندس انوشيروان نجفي در مراسم گراميداشت روز جهاني تالاب ها در شهرستان زابل ، گفت: از سال 1971 و تشكيل كنوانسيون رامسر كه متشكل از نمايندگان 40 كشور جهان است تلاش هاي جدي در زمينه بررسي مشكلات تالاب ها صورت گرفته و امروزه 144 كشور به عضويت اين كنواسيون درآمده اند و در حال فعاليت هاي مطالعاتي در سطح جهان هستند.

وي مهمترين نقش تالاب ها را در حفظ تنوع زيستي ، تامين شكار و صيد ، تامين چوب و علوفه ، كنترل سيلاب و رسوب در رودخانه ها و تامين آب شرب ذكر كرد و افزود: تالاب ها در كاستي مواد بيولوژيكي و همچنين در توليد گياهان دارويي موثر هستند.

نجفي گفت: تاكنون 22 تالاب كشور در كنواسيون رامسر به ثبت رسيده و اين در حالي است كه 179 تالاب موجود داراي اهميت ملي هستند.

وي تصريح كرد: متاسفانه 7 تالاب از ميان تالاب هاي ثبت شده در كنواسيون رامسر ، فاقد مديريت صحيح و كاربردي بود و از نظر اين كنواسيون داراي مديريت نامطلوب به شمار مي روند.

نجفي معتقد است: تالاب ما آيينه تمام نماي كشور در حوزه آبخيز است كه در صورتي كه بر اساس مباني توسعه پايداري اداره نشود مورد تهديد جدي زيست محيطي قرار مي گيرند.

معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با مشكل تامين آب تالاب هامون گفت: با همكاري استانداري سيستان و بلوچستان و مديريت تالاب هامون ، مذاكراتي در خصوص ميزان ورود آب رودخانه هيرمند به اين تالاب ميان ايران و افغانستان صورت گرفته است.