ناتو قصدي براي دخالت در موضوع هسته اي ايران ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "ياپ دوهوپ شفر" اعلام كرد:" ناتو قصد ندارد پايگاهي دائمي درخاورميانه تاسيس كند و همچنين درنظرندارد نقشي مستقيم درموضوع هسته ايران ايفا كند."

رئيس ناتو درادامه با اشاره به موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد:" اين موضوع بسيار حساس است.



وي درپاسخ به سوالي درباره همكاري با كشورهاي عربي واسرائيل گفت :" سازمان پيمان آتلانتيك شمالي درتلاش براي تقويت روابطش با اين دولتهاست.

شفر افزود: " ناتو با كشورهاي شمال آفريقا و اسرائيل واردن از يك طرف و با كشورهاي حاشيه خليج فارس ازسوي ديگر مذاكره مي كند."