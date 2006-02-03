  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۵

به گفته دبير كل سازمان " ناتو " :

ناتو قصدي براي دخالت در موضوع هسته اي ايران ندارد

ناتو قصدي براي دخالت در موضوع هسته اي ايران ندارد

دبيركل سازمان آتلانتيك شمالي ناتو با اعلام اين مطلب كه موضوع هسته اي ايران بسيار حساس است گفت: اين سازمان در نظر ندارد درباره اين موضوع نقش مستقيمي ايفا كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "ياپ دوهوپ شفر" اعلام كرد:" ناتو قصد ندارد پايگاهي دائمي درخاورميانه تاسيس كند و همچنين درنظرندارد نقشي مستقيم درموضوع هسته ايران ايفا كند."

رئيس ناتو درادامه با اشاره به موضوع هسته اي ايران تاكيد كرد:" اين موضوع بسيار حساس است.

وي درپاسخ به سوالي درباره همكاري با كشورهاي عربي واسرائيل گفت :" سازمان پيمان آتلانتيك شمالي درتلاش براي تقويت روابطش با اين دولتهاست.

شفر افزود: " ناتو با كشورهاي شمال آفريقا و اسرائيل واردن از يك طرف و با كشورهاي حاشيه خليج فارس ازسوي ديگر مذاكره مي كند."

 

کد مطلب 286263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها