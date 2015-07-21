به گزارش خبرنگار مهر، دوره بعدی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با ۱۶ تیم از روز پنجشنبه هفته آینده آغاز می‌شود و تیم‌ها با مربیان جدید یا مربیان سابق خود رقابت برای رسیدن به عنوان قهرمانی، کسب سهمیه آسیایی و یا فرار از منطقه سقوط به لیگ دسته اول را آغاز می‌کنند.

حضور همزمان مربیانی چون علی دایی، برانکو ایوانکوویچ، حسین فرکی، امیر قلعه نویی، پرویز مظلومی، تونی اولیویرا، علیرضا منصوریان و دراگان اسکوچیچ قطعا جذابیت تقابل‌ تیم‌های مختلف با همدیگر را چند برابر می‌کند. البته قلعه نویی هنوز سر تمرین ملوان حضور نیافته و شایعاتی مبنی بر احتمال همکاری نکردنش با این تیم به گوش می‌رسد.

اما در این میان هستند مربیان مطرحی که این لیگ را بدون تیم و از پشت صفحه تلویزیون دنبال خواهند کرد تا شاید شانس به آنها رو کند و در میانه‌های فصل بتوانند جای دیگر مربیانی که در نتیجه گیری موفق نبوده‌اند بگیرند؛ اتفاقی که طبق تجربه سالهای گذشته از هفته‌های هفتم یا هشتم شروع می‌شود.

منصور ابراهیم‌زاده، صمد مرفاوی، محمد مایلی کهن، حمید استیلی، حمید درخشان، فیروز کریمی، محمود یاوری، غلامحسین پیروانی، اکبر میثاقیان و حتی مجتبی تقوی مربیانی هستند که سابقه کار در لیگ برتر را دارند ولی این فصل تیمی خواهان آنها نبود و یا مذاکراتشان با باشگاه‌ها بی نتیجه ماند.

مرفاوی فصل گذشته کارش را در تیم صبا شروع کرد ولی بعد از مدتی به تیم پیکان رفت و از لحاظ امتیازی، پیکان را به لیگ دسته اول برد. منصور ابراهیم‌زاده که کارش را با پیکان شروع کرده بود، در میانه راه از کارش برکنار شد و تا الان نتوانسته تیمی برای خودش پیدا کند. این در حالی است که ابراهیم زاده تا همین دو سال پیش جزو مربیانی بود که پیشنهادات زیادی برای کار داشت.

محمد مایلی کهن بعد از برکناری از تیم صبا و همچنین تیم فوتبال امید ایران، امسال نتوانسته هدایت تیمی را به دست بگیرد. حمید درخشان هم که فصل عجیبی را در پرسپولیس سپری کرده بود، به پیشنهاد یک تیم آبی پاسخ منفی داد تا این لیگ هم برای او بدون تیم شروع شود.

البته هنوز تکلیف یک تیم سقوط کننده مشخص نیست و لیگ با ۱۷ تیم قرعه کشی شده است. از بین پیکان که هدایتش دست علیرضا مرزبان است و راه آهن که فصل قبل را با سرمربیگری فرهاد کاظمی به پایان رساند، یک تیم به لیگ دسته اول سقوط می‌کند تا تکلیف یک مربی دیگر برای کار نکردن در لیگ برتر مشخص شود!

اسامی سرمربیان تیمهای لیگ برتری به این شرح است:

1- استقلال تهران - پرویز مظلومی

2- استقلال اهواز - سیاوش بختیاری‌زاده

3- استقلال خوزستان - عبدالله ویسی

4- پدیده مشهد - محمدرضا مهاجری

5- پرسپولیس - برانکو ایوانکوویچ

6- تراکتورسازی - تونی اولویرا

7- ذوب آهن - یحیی گل محمدی

8- سایپا - مجید جلالی

9- سپاهان - حسین فرکی

10- سیاه جامگان - رسول خطیبی

11- صبای قم علی دایی

12- فولاد خوزستان - دراگان اسکوچیچ

13- گسترش فولاد - فراز کمالوند

14- ملوان انزلی - امیر قلعه نویی - هنوز نهایی نشده است

15 نفت تهران - علیرضا منصوریان

16- پیکان علیرضا مرزبان - ماندن در لیگ به رای استیناف بستگی دارد

17- راه آهن فرهاد کاظمی- ماندن در لیگ به رای استیناف بستگی دارد