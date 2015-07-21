به ازای هر ۵ ازدواج یک طلاق اتفاق می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عسکری زاده اظهارداشت: در هرمزگان به ازای هر پنج واقعه ازدواج، یک واقعه طلاق ثبت می شود و این در حالیست که بیشترین رقم واقعه طلاق پیرامون ازدواج هایی با طول عمر کمتر از یک سال رخ می دهد. به رغم هرم سنی جوان استان، هرمزگان در جدول آمار فراوانی واقعه ازدواج در رتبه ۲۳ کشوری قرار دارد. شهرستان بندرخمیر نیز در مبحث طلاق در رتبه سوم استانی قرار دارد، و این در حالیست که بر خلاف بسیاری از مناطق دیگر در این شهرستان بیشترین رقم طلاق ها مربوط به حوزه های روستایی است.

عسکری زاده با بیان اینکه هرمزگان در رتبه سوم کشور از نظر ثبت آمار زاد و ولد و پایین تر از استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار دارد، افزود: طبق آمار و اطلاعات ارائه شده ایران، در بین ۲۶ کشور منطقه با نرخ ولادت ۱.۷ در رتبه ۲۱ قرار دارد.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان همچنین با بیان اینکه در بندرخمیر حوادث و به ویژه تصادفات و بیماری های قلبی و عروقی دلیل عمده مرگ و میر هستند، ادامه داد: نرخ مرگ و میر نیز در این شهرستان طی دوره یاد شده نسبت به مدت زمان مشابه دارای رشد ۱۳ درصدی است.