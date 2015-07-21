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۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

برد قاطع تيم mrl دانشگاه آزاد اسلامی قزوين مقابل تيم هلند

برد قاطع تيم mrl دانشگاه آزاد اسلامی قزوين مقابل تيم هلند

قزوین- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین گفت: تيم فوتباليست سايز کوچک دانشگاه آزاد اسلامی قزوين در سومين ديدار خود توانست با برد قاطعانه تيم هلند به دور بعدی مسابقات صعود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد اطلاع رسانی مسابقات جهانی ربوکاپ چين ۲۰۱۵، مرتضی موسی خانی اظهار داشت: تا رسيدن به فينال تنها دو بازی فاصله داريم و اميد داريم با توکل به خدا و همت پژوهشگران تيم mrl دانشگاه آزاد قزوين بتوانيم حايز رتبه در مسابقات جهانی چين شويم.

رئيس کميته ملي ربوکاپ ايران بیان کرد: در اين دوره از مسابقات بيش از ۲۰۰ تيم از دانشگاه ها و مدارس ۴۸ کشور از جمله امريکا روسيه پرتغال آلمان و هلند کانادا برزيل اتريش و ... حضور دارند.

وي در ادامه به حضور تيم هاي ايرانی در دو بخش دانشجويی و دانش آموزی اشاره کرد و گفت: تيم های از دانشگاه های امير کبير، آزاد قزوين، يزد، پرند و دماوند و نيز مدارس نمونه دولتی غزال فارسی، خرد، انرژی اتمی، دماوند، و فرزانگان ۲ حضور دارند.

موسی خانی همچنين تيم های حاضر در بخش دانش آموزی را دبيرستان های خرد، کاوش، فرزانگان، علامه حلی عنوان کرد.

کد مطلب 2862705

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