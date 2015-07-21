میزان نوشت: شبکه بی بی سی فارسی که از ابتدای آغاز مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ کارشکنی و ایجاد جو مسموم علیه نمایندگان ملت ایران در مذاکرات را دنبال می کرد، در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل برای تصویب قطعنامه جدید پیرامون مساله هسته ای ایران، به انتشار یک دروغ بزرگ دست زد!

شبکه دولتی انگلیس در دروغ پردازی عجیب خود مدعی شد که "ثمره محدود شدن برنامه هسته ای برای جمهوری اسلامی صدها میلیارد دلار است" و البته به منبع خبر خود هیچ اشاره ای نکرد.



به نظر می رسد بی بی سی فارسی همچون دوره مذاکرات هسته ای به دنبال پیگیری انتشار این دروغ بزرگ جهت بهره برداری خبری و ایجاد جو روانی جهت پذیرش هرگونه تحمیل شورای امنیت و گروه ۱+۵ از سوی مسئولان ایرانی و بالا بردن مطالبات مردم از مسئولان دولتی می باشد.

گفتنی است عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام ارسال نامه از سوی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره رقم پول‌های بلوکه شده ایران در خارج به حجت‌الاسلام حسن روحانی، گفته بود:بر اساس این نامه کل رقم پول‌های ایران در خارج ۱۰۷ میلیارد دلار است که ۲۶ میلیارد دلار از آن پس از توافقات به کشورمان بازگردد.