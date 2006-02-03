برزيل هم براي همكاري با حماس شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، سيلسو آموريم اعلام كرد: برازيليا آمادگي آن را دارد با دولت جديد تشكيلات خودگردان فلسطين به رياست جنبش حماس به اين شرط كه اين جنبش، اسرائيل را به رسميت بشناسد، همكاري كند.

وزيرامورخارجه برزيل گفت : " برزيل آماده است تا با هردولتي درفلسطين كه هدفش تقويت و محكم كردن دولت فلسين است، همكاري كند ودرعين حال از اين دولت مي خواهد كه اسرائيل را به رسميت بشناسد وبراي برقراري صلح وثبات درمنطقه همكاري كند".

وي درباره نگراني هاي موجود به اينكه حماس پس از پيروزي درانتخابات پارلماني فلسطين به تشكيلات خودگردان راه يابد، گفت: "فلسطيني ها ازطريق انتخابات فلسطيني ها اعلام كردند كه سياست را برديگرراه ها وروش ها ترجيح مي دهند و ما همچنين معتقديم كه سياست بهترين روش براي رسيدن به هدف است".

روزنامه " اواستادو دوساو پاولو" نوشت:جنبش حماس درنظردارد كه هيئت هايي را به آرژانتين، برزيل، بوليوي و ونزوئلا براي جذب كمك هاي مالي و سياسي اعزام كند.

وزيرامورخارجه برزيل اعلام كرد:" تاكنون هيچ خبري درمورد سفر دوره اي احتمالي اعضاي حماس دريافت نكرده است".

جنش حماس درانتخابات 25 ژانويه ( 5 بهمن) توانست با كسب74 كرسي پارلمان فلسطين به پيروزي برسد، اما اين پيروزي با عصبانيت و سردرگمي غرب و در راس آن آمريكا روبرو شد تا جايي كه آنها به رسميت شناخته شدن رژيم اسرائيل، ضرورت پايبندي حماس به توافقات تشكيلات خودگردان با تل آويو و دست برداشتن از مقاومت برضد اشغالگري را به عنوان پيش شرطهاي غيرعملي براي همكاري با حماس اعلام كردند كه حماس اين شرطها را رد كرد.