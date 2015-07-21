منابع طبیعی زمینه ساز توسعه پایدار/چرای بیش از حد دام آسیب مراتع

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان صبح سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد ضمن تاکید بر این مطلب که منابع طبیعی زمینه ساز توسعه پایدار و متعلق به مردم است و باید از این ظرفیت در نگهداری آن ها استفاده شود افزود: فرهنگ سازی استفاده و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی یكی ازمولفه های ضروری است و تقویت و ارتقای فرهنگی می تواند بخش زیادی از مشكلات منابع طبیعی را مرتفع کند.

وی بهترین حافظان منابع طبیع را مردم معرفی و خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند با ایجاد حساسیت در مردم و مسئولان نسبت به این منابع خدادادی و تبیین ارزش های زیست محیطی كمك شایانی در حفظ و حراست از این مواهب الهی داشته باشند.

چرای بیش از حد دام آسیب جدی مراتع

مدیر كل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان فشار چرای دام در مراتع را یکی از آسیب های جدی خواند و عنوان کرد: بهره برداری بی رویه از مراتع، خشكسالی، تغییر اقلیم وكمی بارش و نزولات جوی از مهمترین پیامدها و معضلات فعلی منابع طبیعی است.

حیدریان با بیان این مطلب که حفظ آب و خاك و جلوگیری از سیل و رسوب و فرسایش خاک از اهداف مهم آبخیزداری است تصریح کرد: كرد با انجام عملیات آبخیزداری سفره آب های زیر زمینی تغذیه، آب چاه های كشاورزی و شرب، چشمه ها و قنوات افزایش می یابد.

وی با اشاره به این که درخت یکی از نمادهای منابع طبیعی است و با برنامه ریزی درست و مدون باید این تفكر و ایده بین مردم ترویج داد تا آسیب کمتری به جنگلها وارد شود ابراز داشت: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان که موجب خشکی نباتات، بویژه علوفه های مراتع و زیراشکوب جنگلها شده و خشک شدن پوشش گیاهی، میزان احتمال وقوع آتش سوزی، شدت دامنه و سطح خسارت آن را در جنگلها و مراتع بالا می برد.

مدیر كل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان تاکید کرد: به استناد مواد ۴۵ ،۴۶ و۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آتش زدن نباتات، مزارع، باغات و درختان جنگلی ممنوع بوده و جرم محسوب می شود و مرتکبان به استناد قوانین فوق الذکر به حبس تادیبی چندین ساله محکوم می شوند.

حیدریان با یادآوری این مطلب که برای پیشگیری از حریق جنگل و مرتع هماهنگی لازم با استانداری و دستگاه های مرتبط صورت گرفته و همچنین نیروهای حفاظت در آمادگی کامل بسر می برند از هموطنان و گردشگران خواست درصورت مشاهده هر گونه آتش سوزی درجنگلها و مراتع نسبت به اطفاء آن اقدام و موضوع را با شماره تلفن رایگان ۱۵۰۴ مرکز فرماندهی پایگاه حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان بصورت شبانه روزی اطلاع دهند.