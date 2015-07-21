به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دومین کنگره بین‌المللی 17000 شهید ترور مولوی عبد الرشید شه بخش امام جمعه اهل سنت زابل با اشاره به سوء‌استفاده دشمنان از وجود برخی اختلافات میان مسلمانان بیان کرد: متاسفانه بیشتر غیرمسلمانان از این اختلافات علیه اسلام و مسلمانان سوء‌استفاده می‌کنند.

وی به ادعای دروغین برخی کشورها در مقابله با تروریسم پرداخت و تصریح کرد: بیشتر کشورهایی که از دفاع مردم و ملت و مقابله با تروریسم حرف می‌زنند، خودشان مرتکب عمل تروریستی شدند و نه‌تنها خودشان بلکه همه به این مسئله اعتراف و اذعان دارند.

امام‌جمعه اهل سنت زابل تاکید کرد: ترور چیزی است که نه اسلام و نه انسان آن را تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: اسلام از بین‌بردن انسان را تنها در سه مورد جایز می‌داند و مسئله ترور غیر از این موارد است. اینکه فقط به‌خاطر اهداف شخصی، سیاسی، مالی و غیره انسان‌های زیادی از بین بروند و خانواده‌های زیادی نیز داغدار شوند، این نه با وجدان انسانی، نه با شعور اسلامی و نه با عاطفه انسانی سازگار نیست.

مولوی شه‌بخش با اشاره به حضور پدیده ترریسم در جهان بیان کرد: متاسفانه تروریسم در تمام دنیا وضعیتی ایجاد کرده است که در تمام دنیا ترور، وحشت و مشکلاتی از این دست درست شده است که متاسفانه بسیاری از کشورها در این امر دخیل هستند و هر یک به نحوی دنبال اهداف شخصی خود هستند که از این جهت جای بسی نگرانی است.

وی درباره وظیفه دولت‌ها و کشورهای اسلامی از جمله ایران در قبال پدیده شوم تروریسم گفت: آنچه یک انسان عاقل و دانا و یک کشور و دولت اسلامی و بزرگان میهن عزیز باید به دنبال آن باشند این است که سعی کنند در تمام دنیا، علت این اعمال را بفهمند، ریشه آن را دریابند و بخشکانند و بعد از آن سعی کنند تا با تمامی ملل، مسلمانان، فرق و مذاهب به صورت حقیقی و واقعی به تفاهم و محبت برسند و هم در دایره انسانیت و اسلام با هم به گفت‌وگو بپردازند که در این صورت ان‌شاءالله مشکل حل می‌شود.