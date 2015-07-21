پاداش ۷۰۰ هزار تومانی برای سوادآموزی به نزدیکان

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آمار بیسوادی به ویژه در دختران، اظهار کرد: برنامه ریزی هایی برای شناسایی افراد بیسواد بالای ۱۰ سال شده است.

وی افزود: در حال تهیه یک بانک اطلاعاتی از افراد بیسواد بالای ۱۰ سال هستیم و عمدتا مخاطبان ما خانم ها هستند.

باقرزاده با بیان اینکه آمار جدیدی از تعداد بیسوادان نداریم، تصریح کرد: آمارهایی هم که وجود دارد مربوط به سرشماری سال ۹۰ است و همچنین با فرآیندی متفاوت همچون خوداظهاری نیز مواجه هستیم که تنها سند ما گفته فرد است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور اظهار کرد: متاسفانه تحصیل در کشور اجباری نیست، اما در برنامه ششم توسعه اجباری شدن تحصیل پیش بینی شده است.

باقرزاده یادآور شد: سالانه درصدی از افراد به دلیل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امکان تحصیل را ندارند، بنابراین به جمعیت بیسواد کشور اضافه می شود و به دلیل اینکه پراکندگی این آمار بسیار زیاد است، نمی توانیم آماری را ارائه دهیم.

وی با اشاره به طرح سوادآموزی فرد به فرد و خانه به خانه، بیان کرد: طی این طرح ها، نزدیک ترین فرد سوادآموزی را به فرد بی سواد برعهده دارد و ما هزینه آن را پرداخت می کنیم.

باقرزاده افزود: میانگین هزینه ای که به فرد آموزش دهنده داده می شود ۶۴۷ هزار تومان است.

وی تصریح کرد: در برخی از استانها که کار شناسایی و جذب افراد برای سوادآموزی بیشتر است، مبلغ پرداختی هم به ۷۰۰ هزار تومان می رسد، چرا که در مناطق محروم نسبت به شهرهای بزرگتر مانند تهران راحت تر می توانیم افراد بیسواد را شناسایی کنیم و هزینه کمتری می برد.

باقرزاده تاکید کرد: همچنین امتیازاتی را برای گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال پیش بینی کرده ایم که هزینه پرداختی نسبت به مبالغ مذکور ۲۰ درصد بیشتر می شود؛ چرا که این گروه سنی دارای اهمیت بیشتری است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: در مناطقی همانند سیستان و بلوچستان و کردستان و ... ضریب اختصاص منابع افزایش می یابد، اما مبلغ کمتر می شود.

وی تصریح کرد: اگر خانواده ای یک فرد باسواد دارد، یکی از اعضای بیسواد آن خانواده را آموزش می دهد، بنابراین کل هزینه از سوی سازمان نهضت سوادآموزی به خانواده داده می شود، اگر در خانواده همچنین شخصی وجود نداشته باشد، نزدیکترین فرد به خانواده آموزش ها را می دهد و ما همانند گذشته آموزشیار نداریم.

باقرزاده تصریح کرد: در برخی از مناطق داوطلبان بسیاری برای آموزشیار شدن وجود دارد، اما مشکل ما آموزشیار نیست، بلکه برخی افراد بیسواد تمایلی برای سوادآموزی ندارند.