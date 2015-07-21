  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

برای حضور در رقابتهای جام کازانف؛

تیم ملی دوومیدانی به قزاقستان اعزام شد/ دو ملی پوش جا ماندند

تیم ملی دوومیدانی به قزاقستان اعزام شد/ دو ملی پوش جا ماندند

تیم ملی دوومیدانی امروز سه شنبه بدون حضور دو ملی پوش به قزاقستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب ۱۰ نفره راهی رقابتهای بین‌المللی جام کازانف شد. این تیم متشکل از رضا قاسمی، حین تفتیان، سجاد هاشمی آهنگری، مهدی زمانی، کیوان قنبرزاده، محمد رضا وظیفه دوست، وحید صدیق، احمد فرود، لیلا رجبی و الناز کمپانی به کازانف رسید.

قرار بود ابارقی و ناصری نیز همراه تیم ملی دوومیدانی راهی آلماتی قزاقستان شوند اما به دلیل مشکلات خروجی نتوانستند سایر ملی پوشان را همراهی کنند. فدراسیون دوومیدانی در تلاش است با برطرف کردن مشکل این دو ورزشکار، فردا آنها را راهی قزاقستان کند.

مسابقات بین‌المللی جام کازانف قزاقستان روزهای سوم و چهارم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2862793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها