تیم ملی دوومیدانی به قزاقستان اعزام شد/ دو ملی پوش جا ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب ۱۰ نفره راهی رقابتهای بین‌المللی جام کازانف شد. این تیم متشکل از رضا قاسمی، حین تفتیان، سجاد هاشمی آهنگری، مهدی زمانی، کیوان قنبرزاده، محمد رضا وظیفه دوست، وحید صدیق، احمد فرود، لیلا رجبی و الناز کمپانی به کازانف رسید.

قرار بود ابارقی و ناصری نیز همراه تیم ملی دوومیدانی راهی آلماتی قزاقستان شوند اما به دلیل مشکلات خروجی نتوانستند سایر ملی پوشان را همراهی کنند. فدراسیون دوومیدانی در تلاش است با برطرف کردن مشکل این دو ورزشکار، فردا آنها را راهی قزاقستان کند.

مسابقات بین‌المللی جام کازانف قزاقستان روزهای سوم و چهارم مرداد ماه برگزار خواهد شد.