اصلاح طرح استفساریه قانون پولی و بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاحات طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، قرائت شد و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده اصلاح شده این طرح، یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ به شرح زیر الحاق می‌شود؛ «تبصره ۲- قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه از جمله این ماده، با رعایت موازین شرعی شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، به استثناء صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود».

این اصلاحیه با ۱۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.