  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

برای تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت؛

اصلاح طرح استفساریه قانون پولی و بانکی

اصلاح طرح استفساریه قانون پولی و بانکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحیه طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور را با هدف تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاحات طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ آن که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، قرائت شد و به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده اصلاح شده این طرح، یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ به شرح زیر الحاق می‌شود؛ «تبصره ۲- قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه از جمله این ماده، با رعایت موازین شرعی شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند، به استثناء صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (در محدوده اساسنامه فعلی خود) می‌شود».

این اصلاحیه با ۱۲۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

کد مطلب 2862796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها