به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح سه شنبه در جلسه شورای معاونان جهادکشاورزی استان اردبیل افزود: طرح توسعه جنگل فندقلو به عنوان یکی از قدیمی ترین جنگل های دنیا هم اکنون به عنوان اولویت برنامه های این سازمان مطرح است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح تلاش خواهد شد سطح جنگل فندقلو افزایش یابد، ادامه داد: برای اجرا و تحقق این مهم معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل همکاری خواهند کرد.

رئیس جهاد کشاورزی استان جنگل فندقلوی نمین را به لحاظ ژنتیکی از مهمترین جنگل های ایران دانست و تصریح کرد: گسترش این جنگل می تواند توسعه طرح های مهم کشاورزی و طبیعی منطقه را تسریع سازد.

وی با اشاره به آغاز طرح توسعه جنگل فندقلو در آینده ای نزدیک، از دستیابی این استان به بالاترین سطح تولید گندم طی سالهای اخیر و خرید تضمینی آن خبر داد.

سروی با بیان اینکه از زمان آغاز برداشت تاکنون بالغ بر ۶۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری شده است، عنوان کرد: این مهم در سایه تدبیر و برنامه ریزی مناسب و تلاش های مجموعه متولیان امر صورت گرفته است.

وی این امر را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به استقلال و خود کفایی در بخش کشاورزی برشمرد و تاکید کرد که این سازمان در جهت تحقق شعار بنیادین امنیت غذایی و در مسیر تحقق این مهم گام های بلندی برداشته است.