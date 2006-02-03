ذوب آهن بايد به فكر خداحافظي از ليگ برتر باشد

به گزارش خبرنگار"مهر" در هفته بيست ويكم اين رقابت ها 7 بازي انجام شد كه در تهران ابتدا پيكان در بازي با پرسپوليس توانست در سه گيم پيايي پيروز شود تا همچنان صدرجدول را در اختيار داشته باشد.

در بازي دوم برق علي رغم آنكه دوگيم اول را با پيروزي پشت سر گذاشته بود، سه گيم بعدي را به سايپا واگذاركرد .حميد موحدي سرمربي سايپا با بازي خوب شريعتي و ضربات جعفري و حسيني، برق را با شكست بدرقه كرد. ست كوويچ با تعويض هاي مداوم نتوانست كاري از پيش ببرد چرا كه اشتباهات فراوان به خصوص در سرويس مانع از آن شد كه برق بتواند كارخوب خود را ادامه داد.



سايپا با اين پيروزي همچنان در كورس قهرماني باقي ماند . در آخرين بازي هم پگاه اروميه چهارمين شكست پياپي صنام را رقم زد. قهرمان و نايب قهرمان فصل قبل كه در اين فصل شرايط مساعدي ندارند در حالي به مصاف هم رفتند كه صنام نمي خواست همچنان روي خط شكست گام بردارد اما انگيزه بالاي شاگردان وطن پرست و ناهماهنگي بازيكنان صنام مانع از آن شد تا امير حيدري پيروز از ميدان خارج شود.

اما در شهرستان ها آذر پيام مقابل اتكا قم با زحمت فراوان امتيازات كامل اين بازي خانگي را از آن خود كرد. اتكاي سختكوش با بازيسازي عسگريان و ضربات سهرابي مقابل نزديك ترين تعقيب كننده صدرنشين بازي خوبي به نمايش گذاشت اما ميزبان اين ديدار قوي تر از آن بود كه اتكا پيروز از ميدان خارج شود.

در چالدوران ، آيدانه با ارائه يك بازي منظم و هماهنگ كه دفاع روي تور و دريافت خوب مشخصه بارز آن بود پيام مخابرات گلستان را با شكست بدرقه كرد. در گنبد پتروشيمي ماهشهر يك بازي خوب و قدرتمند را برابر نئوپان انجام داد. بازيسازي عالي محمد عمده غياثي و ضربات پرستاري و موسوي عاملي شد تا ميزبان در بخش هايي از اين ديدار، سخت تحت تاثير مهمان خود قرار گيرد. سرويس هاي خوب پتروشيمي، نئوپان را با مشكل مواجه كرده بود اما دريافت هاي خوب عظيم جزيده و بازي موثر ميكاييل مانع از آن شد كه نئوپان در خانه شكست را تجربه كند.

در آخرين بازي هم ذوب آهن در خانه مغلوب گل گهر سيرجان شد. بازي كم نقص و موثر استانوويچ كه روي پاس هاي نائيني عالي كار مي كرد شكست ميزبان را رقم زد و ذوب آهن هر چند در خانه بازي مي كرد ولي چيزي براي ارائه نداشت . دست شهنازي خالي است. او نيز نمي تواند كاري از پيش ببرد . به عبارت ساده تر بايد گفت ذوب آهن براي ليگ برتر بسته نشده است . برخي از بازيكنان اين تيم در اندازه هاي ليگ برتر نيستند و بايد ابتدا ليگ يك را تجربه كرده و سپس جواز حضور در ليگ برتر را بگيرند.