واکنش معاون وزیر به کمبود دارویی/معرفی داروهای جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در خصوص تغییر تعریف کمبود دارویی، گفت: اینکه برخی همکاران می گویند طبق تعاریف جدیدی که از کمبود دارو شده است به هر دارویی که در دسترس نباشد دیگر نمی توان قید «کمبود» افزود، مورد نظر ما نیست بلکه در یک تفسیر عام می توان بیان نمود هر دارویی که پزشک بنویسد و در دسترس نباشد کمبود دارویی به حساب می آید.

وی ادامه داد: اما هنر ما این است که هم پزشکان و هم بیماران را به درستی و به گونه ای توجیه کنیم که یقین حاصل کنند این کمبود دارویی قابل رفع است و به سلامتی ایشان آسیبی وارد نخواهد آورد.

دیناروند با اشاره به اینکه کمبود برخی داروها، به هر دلیلی و در هر جای دنیا ممکن است اتفاق بیافتد و امری طبیعی است اظهار داشت: مسئله مهم این است که قطعا برای آنها جایگزین وجود دارد مهم این است که بتوانیم استدلال منطقی داشته باشیم و این موضوع را که داروی داخلی دارای گواهی تایید سازمان غذا و داروی داروی کشور و مورد وثوق بسیاری از پزشکان مبرز است و از پس نیازهای درمانی آنها بر می آید را آویزه باور متقاضیان بکنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو به انتظار واردات فلان داروی برند نشستن را باوری بسیار خطرناک عنوان کرد و تصریح نمود: مدیریت صحیح دارویی این است که ضمن اطلاع رسانی سریع کمبود یک دارو، آلترناتیو آن را نیز به بیمار معرفی کنیم اگر برندش درسترس نیست ژنریک آن را و اگر ژنریک دارو هم موجود نبود داروی مشابه اش را معرفی کنیم.

معاون وزیر بهداشت افزود: هرچند ممکن است عده قلیلی از پزشکان باشند که تعمدا نسخه هایی غیر قابل یافت می نویسند و به بیمار مضطرهم تلقین می کنند که همین نسخه شفابخش آنهاست و لاغیر؛ اما مطمئن هستیم اکثر پزشکان و بیماران اهل لجاجت نیستند و اگر پاسخ های قانع کننده ما را بشنوند مجاب می شوند وحتی اعتمادشان به ما بیش از پیش می گردد.