از حضور كارخانه استقبال مي كنيم

پيمان اكبري ملي پوش تيم واليبال پيكان تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: در اين ديدارپرسپوليس خيلي خوب بازي كرد به خصوص در گيم اول اما ما در گيم هاي بعدي با كاهش اشتباهات خود توانستيم راحت تر بازي كرده و پيروز شويم.

مربي تيم واليبال پيكان در مورد قضاوت ديدار گفت: قضاوت اين ديدارمشكلي كه نداشت هيچ بلكه بايد گفت عالي هم بود. البته چنانچه بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم بايد بگوييم داوران ايران دست كم درسطح قاره آسيا بهترين هستند. ما بايد اجازه بدهيم داوران كار خود را انجام دهند . شايد يك تصميم به نفع ما نباشد و اعتراض كنيم اما او بايد قانون را اجرا كند.

اكبري در مورد آمدن كارخانه به پيكان گفت: در اين رابطه خبري نشنيده ام اما بايد بگويم ما همه شاگردان آقاي كارخانه هستيم و حضور ايشان تمامي بچه ها را خوشحال مي كند، اما بايد ديد تصميم مسئولان چيست.

سرگروه تيم ملي در مورد بازي روز يكشنبه پيكان و آذر پيام گفت: اين بازي براي هردو تيم سرنوشت ساز است. آذر پيام دوبازيكن خارجي خيلي خوب دارد كه با هماهنگي كه با بازيكنان ايراني پيدا كرده اند خوب بازي مي كنند، به هر حال اين بازي حكم فينال را دارد كه خيلي حساس است. ما براي بردن و قهرمان شدن به ميدان مي رويم.