جعفر مقیمی در خصوص هوشمند سازی مدارس و تاثیر آن در نتیجه آموزش، در گفتگو با مهر اظهار کرد: مراحل مختلف از جمله هوشمند شدن کلاس و مدرسه با جدیت و قوت در استان البرز ادامه دارد. در مهرماه سال جاری و با توجه به فن آوری پاه ششم، کلاس های ششم همه مدارس هوشمند خواهند شد.

وی در ادامه افزود: کلاس های پایه ششم روستاهای محروم استان که تاکنون هوشمند نشده اند تا پایان سال جاری و با کمک خیرین و همچنین بودجه دولتی هوشمند سازی خواهند شد.

مقیمی نتیجه هوشمندسازی مدارس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به رشد علم و تکنولوژی هوشمندسازی مدارس باید در اولویت های نخست جامعه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پررش استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین تصمیم گیری درباره تعطیلی مدارس ابتدایی روز پنجشنبه، گفت: با توجه به اینکه این موضوع مصوبه شورای عالی آموزش بوده رد یا اصلاح آن فقط توسط خود شورای عالی انجام می شود، باید منتظر رای شورای عالی بود.

مقیمی در خصوص وجود کتابخانه در مدارس ابتدایی گفت: در مدارس ابتدایی کتابخانه متمرکز وجود ندارد ولی در هر کلاس قفسه یا مکانی به کتابهای غیر درسی اختصاص دارد که با نظارت معلم، دانش آموزان کتاب را انتخاب و مطالعه می کنند.

مقیمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر کتاب های درسی و به عبارتی سنگین تر شدن مطالب در سال های اخیر آسیبی را متوجه آموزش دانش آموزان کرده است یا خیر؟ گفت: پنج سال گذشته تغییر کتاب اول دبستان در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد به تبع آن باید تغییرات در مقاطع دوم و سوم ابتدایی نیز اجرایی شود با توجه به میزان هوش و گیرایی دانش آموزان مشکلی در این زمینه وجود ندارد و دانش آموزان کاملا آمادگی و ظرفیت پذیرا بودن این تغییرات را دارند از طریق نظرسنجی اشکالات مرتفع می شوند.