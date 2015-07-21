به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان صبح سه شنبه در هشتمین نشست علمی و پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اثرات مخرب مصرف مواد مخدر، اظهار داشت: افراد معتاد قربانی جهل و عدم آگاهی شده اند.

وی بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص تبعات سوء مصرف مواد افیونی تاکید و تصریح کرد: باید براساس یک برنامه علمی در راستای مبارزه با مواد مخدر گام برداریم.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: نقش خانواده ها در این زمینه بسیار چشمگیر بوده و والدین باید رفتار فرزندان خود را کنترل کنند.

سردار چناریان از راه اندازی مرکز ترک اعتیاد ویژه بانوان در کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: در حوزه زنان آسیب دیده از اعتیاد دچار کمبودهای فراوانی بودیم که اقداماتی به منظور رفع آنها در دست اجراست.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: مصرف مواد مخدر به ویژه روان گردان ها در بین زنان در حال افزایش است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه بیش از ۸۰ درصد پیدیده های زشت اجتماعی را مرتبط بامواد مخدر دانست و گفت: بسیاری از طلاق ها، سرقت ها و خشونت ها در اثر اعتیاد به وقوع می پیوندد.

سردار چناریان گفت: جرم ۷۵ درصد از زندانیان استان کرمان در ارتباط با مواد مخدر است.