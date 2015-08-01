وضعیت آب در قروه بحرانی است/صرفه جویی بهتر راهکار

شعبان سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به هشدارهای فراوانی که در سراسر شهرستان داده شده است اما باز هم شاهد بی توجهی و در واقع بی حرمتی به آب هستیم و این عدم همکاری بدین معناست که مردم ما هنوز بحران آب و خشکسالی را باور نکرده اند. لذا مسئولان بیشتر از توجه به ذخیره منابع آبی باید روی باور مردم کار کنند.

به گفته وی رعایت نشدن اصول مدیریتی در مصرف آب علاوه بر اینکه به بحران آب به شدت دامن می زند به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز زیان می رساند.

سپهر با بیان اینکه سیاست تشویقی یک اصل اساسی در بهینه سازی مصرف است، افزود: در خانواده ها باید فعالیت هایی که باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود را تشویق کرد و صرفه جویی در مصرف آب را به همه دوستان، آشنایان و همکاران یادآور شد.

وی توجه و نظارت خانواده ها در امر اصلاح الگوی مصرف را ضروری دانست و بیان کرد: باید به فرزندان خود صرفه جویی در مصرف آب را آموزش دهیم و از خرید اسباب بازیهایی که به آب یا جریان ثابت آب نیاز دارند خودداری کنیم.

وی با بیان اینکه باید کاملاً هوشیار بود و تمامی مواردی که باعث تشدید بحران آب می شوند را رصد کنیم، عنوان کرد: در رفت و آمدهای روزانه در شهر با مشاهده هر صحنه از شکستگی لوله های آب، نشتی های مشکوک و آبهای جاری در کوچه ها و خیابانهای شهر، برداشت های غیرمجاز در ساختمان سازی، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز و مانند آن به شرکت آب و فاضلاب اطلاع رسانی کرده و این فرهنگسازی را در خانواده، بستگان، آشنایان و همسایگان گسترش دهیم.

به گفته سپهر هنگامی که در مکانهایی مانند هتل، اماکن اداری، مؤسسات آموزشی، پارکها، اماکن عمومی حضور داریم به این دلیل که آب رایگان است یا شخص دیگری پول آب را پرداخت می کند نباید در مصرف آب اسراف کنیم.

فرماندار قروه با اشاره به اینکه مهمترین عاملی که در بخش اجتماعی تأثیرگذار است، فرهنگ مصرف می باشد تصریح کرد: متأسفانه آنچه در اکثر مناطق شهرستان مشاهده می شود مصرف بی رویه، بی هدف و بی برنامه آب است که این موضوع نشان از نبود آگاهی مردم نسبت به واقعیتی به نام خشکسالی دارد.

وی گفت: به همین دلیل است که همچنان مشاهده می کنیم حیاط و پارکینگ خانه را با شیلنگ آب می شویند یا اینکه خودرو خود را با آب شرب خانگی نظافت می کنند. لذا در این راستا ترویج فرهنگ صرفه جویی می تواند اقدامی تأثیرگذار برای کنترل بحران کم آبی به شمار برود، اقدامی که مسئولان و کارشناسان به آن تأکید داشته و اجرای آن را ضروری می دانند.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ صرفه جویی در بین مردم کمرنگ شده است، یادآور شد: مردم باید بیاموزند که صرفه جویی یک دستور حکومتی نیست بلکه منافع آن اجتماعی و جهانی است از این رو برای حفظ این عنصر ارزشمند و به میراث گذاشتن آن برای آیندگان باید همه با هم همدل باشند.

به گفته شعبان سپهر ساختمان فرهنگ در مردم دچار خسارت و زیان شده است و این خسارت ناشی از عدم باور آنان است و تا زمانی که مردم بحران پیش رو را باور نداشته باشند هیچ مسئله ای در سطح شهرستان حل نخواهد شد.

وی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و بالا رفتن اهمیت نقش آب در بهداشت، نظافت، رفاه و تفریحات را از جمله عوامل افزایش مصرف سرانه آب دانست و بیان کرد: استفاده از خرد جمعی و اقشار مختلف جامعه برای فرهنگ سازی تأثیرگذار است.

سپهر با بیان اینکه وضعیت شهرستان در بخش آب از بحران گذشته و فراتر از خط قرمزها رسیده است، یادآور شد: باید مردم را نسبت به تبعات بحران آب آگاه کرد و از آنان خواست در مدیریت مصرف همراه دولت باشند چرا که حل یا مدیریت بحران آب فقط بر عهده دولت نیست و باید همه اقشار جامعه پای کار بیایند.

فرماندار قروه ضمن هشدار به تمامی مردم و مسئولان، عنوان کرد: جامعه باید بپذیرد که خشکسالی اتفاق افتاده است و نه تنها دولت بلکه مردم هم باید قبول و باور کنند. ما در مرحله ای هستیم که مردم هنوز باور نکرده اند بحران آب جدی است.

سپهر گفت: در شرایط امروز حتی برای آب شرب نیز با مشکل مواجه هستیم و تا زمانی که در بین ملت همراهی، همدلی و وحدت وجود نداشته باشد هیچ حرکت روبه جلویی اتفاق نخواهد افتاد.

به گفته­ی سپهر بخشی از بحران آب به تغییرات اقلیمی و بخشی دیگر در ذات و نفس ما انسان­ها است. بحران آب با همراهی مردم و کشاورزان حل می­شود و زمانی که مردم در روی زمین نسبت به هم رحم داشته باشند خداوند هم بر ما رحم خواهد کرد.

وی به بحث خشکسالی بیشتر در آینده اشاره کرد و تأکید کرد: ما هنوز به آن تشنگی لازم نرسیده­ایم و نمی­توانیم اتفاق­های ناگوار بعدی را درست پیش­بینی کنیم و همین بی­برنامگی باعث تشدید بحران و مشکل می ­شود.

شعبان سپهر ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف انجمن های مردم نهاد در این زمینه اظهار داشت: مردم ما هنوز باور ندارند در میانه بحران خشکسالی قرار داریم، در این شرایط نقش اتاقهای فکر و انجمن های مردم نهاد بسیار مهم است که بتوانند شرایط را برای عموم تبیین و روشن کنند و آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهند اما متأسفانه این روزها این سمن ها به جای فعالیتی مفید و در خور توجه، کارشان تشکیل یکسری گروه های مجازی و انتشار احوالپرسی و مطالبی بدون مفهوم شده است.

به گفته وی در حال حاضر بهترین راه حل بحران آب، مصرف بهینه و مدیریت صحیح آن است که با آموزش و آگاهی می توان به آن دست یافت. شاید گفته شود که برخی از هدر رفتن ها ناچیز و قابل چشم پوشی است اما به یاد داشته باشیم که در نگاه کلی و کلان، حجم قابل توجهی از آب هدر خواهد رفت و اینجاست که باید گفت: قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.