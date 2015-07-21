۳۵ طرح گردشگری در آبیدر سنندج اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان كردستان، مسعود سلطانی فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری با سفر به استان کردستان از اماکن تاريخی و گردشگری اين استان اعم از روستای هورامان تخت شهرستان سروآباد، درياچه زريوار مريوان، آبيدر سنندج، عمارت تاريخی خسروآباد، موزه سنندج، خانه كرد، خانه صنايع دستي و كارگاه مجسمه سازي استاد هادي ضياء الديني بازديد کرد.

سلطانی فر در بازديد از روستای هورامان اظهارداشت: بحث ثبت جهانی اين روستا درفهرست يونسکو در سازمان مطرح است ودر اين سفراز مسوولان محلی استان خواسته شد اقدامات لازم را به منظور حفظ سيما و منظر و بافت تاريخی اين روستا انجام دهند.

وی عنوان کرد: روستای هوارمان از کانديداهای سازمان برای ثبت جهانی در ۲ تا۳ سال آينده در يونسکو است.

سلطانی فر همچنين با اشاره به بازديد خود از درياچه زريوار مريوان، اظهار داشت: در طرحی که بررسی شد قرار است با مسوولين استان هماهنگی لازم به عمل آيد تا ضمن استفاده از جاذبه های گردشگری اين درياچه، موانع سرمايه گذاری در اين حوزه برطرف شود.

وی همچنين با اشاره به بازديد از ۲ هتل در حال ساخت استان کردستان گفت: در اين سفر برای تامين تسهيلات مورد نياز ۱۰ هتل و هتل آپارتمان در حال ساخت در استان کردستان از محل صندوق توسعه ملی يا منابع داخلی بانک ها اقدامات لازم انجام شد به گونه ای که با اين اقدامات، پروژه های مذکور ظرف ۲ سال آينده بهره برداری شود.

سلطانی فر همچنين در بازديد از خانه آصف که قسمتی از خانه کرد است، اظهار داشت: برای پيشبرد پروژه های توسعه و مرمت اين خانه تاريخی و نيز عمارت تاريخی خسرو آباد تصميمات لازم اتخاذ شد.

وی با اشاره به بازديد از پارک جنگلی آبيدر در سنندج اظهار داشت: با توجه به جاذبه کم نظير طبيعی آبيدر در کنار سنندج، اين مجموعه می تواند باعث سرمايه گذاری بخش خصوصی و ايجاد مراکز اقامتی و گردشگری دراين منطقه شود، اما با توجه به توقف اين سرمايه گذاری ها، از مديران محلی خواستيم تا موانع اين سرمايه گذاری ها در آبيدر برطرف شود و اين مراکز دوباره در اين منطقه فعال شوند تا باعث جذب گردشگر بيشتر و فعال شدن بخش خصوصی در اين بخش شوند.

سلطانی فر در اين بازديد خواستار اجرای ۳۵ طرح گردشگری، اقامتی و پذيرايی در منطقه آبيدر شد که در طرح مطالعات توسعه آبيدر ديده شده بود. طرح هايی که به گفته وی می تواند زمينه اشتغال جوانان را فراهم کرده و بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصی به ويژه سرمايه گذاران بومی استان را در منطقه جذب کند.