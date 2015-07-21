تجهیزات اطفای حریق در محیط زیست قم ضعیف است

سید رحمان دانیالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه در حریقی که هفته گذشته در پلنگ دره به وقوع پیوست، حدود 20 هکتار از منطقه در حریق سوخت که این بخش از پلنگ دره به دلیل شرایط خاص از جمله پوشش گیاهی و وزش باد مستعد آتش سوزی بود.

وی گفت: با تمهیدات و تجهیزاتی که در اختیار محیط زیست قرار داده می‌شود احتمال وقوع حریق در این منطقه کاهش خواهد یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم عنوان کرد: متأسفانه تجهیزات اطفای حریق در محیط زیست استان قم بسیار ضعیف است که برای افزایش تجهیزات پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی در خصوص صدور مجوز شکار نیز افزود: مجوز شکار چهارپایان در استان قم صادر نمی‌شود.

دانیالی ادامه داد: مجوز شکار پرنده نیز در فصل‌های مشخص، به تعداد مشخص و در زمان مشخص صادر می‌شود که چند سالی است پروانه شکار صادر نشده است.