اردوهای فرهنگی بصیرت را در میان جوانان افزایش می دهد

آزاد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوهای فرهنگی در افزایش بصیرت و عمق بخشی جوانان و نوجوانان در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی امری ضروری است که باید روز به روز تقویت این جایگاه در دستور کار باشد.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان از تحمیل جنگ سخت بر علیه کشور ما ناامید شدند طی سنوات اخیر بر حجم تهاجم و شبیخون فرهنگی خود افزودند و آرمان های نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار دادند، لذا اردوهای فرهنگی و بهره بردای مناسب از آن، انقلاب ما را در برابر تهدیدات حفظ می کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش عشایری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به وسعت و پراکندگی استان، این نهاد در زمینه تقویت اردوهای فرهنگی به منظور تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف بیشتر، نیازمند حمایت است، هر چند مطابق داشته هایمان اقدام های ارزنده ای انجام شده اما با توجه به شرایط ویژه استان این اقدامات کافی نیست.

رئیسی یاد آور شد: دانش آموزان عشایر استان، طبق روال ۱۶ سال گذشته، سوم مردادماه به اردوی سراسری فرهنگی مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

وی گفت: زیارت حرم مطهر رضوی(ع) با رویکرد ترویج و تقویت ارزش های مذهبی، بومی و محلی، آشنایی دانش آموزان با فرهنگ، آداب و رسوم اقوام مختلف در راستای تقویت هویت دینی و وحدت ملی، آموزش مهارت های زندگی و ارتباطات اجتماعی، برگزاری کارگروه تعامل اجتماعی و گروهی از مهم ترین برنامه های این اردوی فرهنگی است.

این مقام مسئول در استان اظهار داشت: در اين اردو ۳۱ دانش آموز پسر و ۲۳ دانش آموز دختر شركت خواهند کرد که در راستای سیاست های حمایتی، از سوی بنياد فرهنگی مصلی نژاد مبلغ هفتاد ميليون ريال جهت تهيه البسه محلی و كفش رایگان دانش آموزان اهدا شد.

وی اظهار امیدواری کرد که از این اردوی فرهنگی بتوان بهترین بهره برداری فرهنگی را برای رشد یصیرت و آگاهی سیاسی دانش آموزان بهره برد.