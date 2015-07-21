۴۶ کیلو مواد مخدر در کهگیلویه کشف شد/دستگیری دو باند توزیع هروئین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهان دیماز پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان کهگیلویه افزود: تاکنون هیچکدام از اقدامات فرهنگی صورت گرفته در بحث کاهش مواد مخدر یا برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و یا کاهش معتادان تاثیر چندانی نداشته و اعتبارات هزینه‌ شده در این خصوص تاکنون بی نتیجه بوده است.

وی با بیان اینکه در بحث مبارزه با مواد مخدر مردم و مسئولان از دستگاه های انتظامی و امنیتی انتظار انجام اقدامات لازم را دارند، اظهار داشت: این در حالی است که در این حوزه به دستگاه های مذکور اعتبار خاصی تعلق نمی گیرد.

دیماز با اشاره به اینکه کمبود امکانات و تجهیزات مشکلاتی را در بحث حمل و نقل مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده است، یادآور شد: در حال حاضر تنها یک دستگاه خودرو به این حوزه اختصاص دارد که این دستگاه جوابگوی مبارزه با مواد مخدر در سطح این شهرستان نیست.

وی تأکید کرد: جمع آوری معتادان و خرده فروشان و برخورد قانونی با توزیع کنندگان و قاچاقچیان از جمله اولویت های کاری نیروی انتظامی این شهرستان در سال جاری است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: در این راستا در دو ماه اخیر حدود ۶۰ نفر از افرادی که در این زمینه ها فعالیت داشتند دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

دستگیری دو باند توزیع هروئین

دیماز همچنین با بیان اینکه با پیگیری های لازم توسط نیروی انتظامی این شهرستان دو باند توزیع هروئین در یکی دیگر از شهرستان های استان در دو ماه اخیر دستگیر شد، تصریح کرد: حدود دو کیلو و ۸۵۰ گرم هروئین از این دو باند کشف شد.

وی اضافه کرد: با دستگیری این دو باند بخش اعظمی از معضلات این شهرستان در حوزه توزیع مواد مخدر رفع شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه همچنین از کشف ۴۶ کیلوگرم مواد مخدر در دو ماه اخیر خبر داد و عنوان کرد: از این میزان پنج کیلوگرم در حوزه خرده فروشان کشف شد.

دیماز بحث خرده فروشان مواد مخدر را از معضلات اساسی این شهرستان دانست و بر برخورد قاطعانه با این قشر تأکید کرد.

وی همچنین از توقیف یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت در دو ماه اخیر خبر داد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کهگیلویه همچنین به آثار مضر برخی مواد اعتیادآور در شکل های قرص و شربت اشاره کرد و با بیان اینکه این قرص و شربت ها بیشتر در منازل شخصی و عطاری ها توزیع می شوند، گفت: در این خصوص در چند ماه اخیر برخوردهایی صورت گرفت.

دیماز با اشاره به اینکه این مواد تحت عناوین دیگری به فروش می رسند و حتی ممکن است در حوزه مواد مخدر گنجانده نشوند، افزود: این در حالی است که این مواد اعتیاد آور بوده و داورهایی که از نظر ورزشکاران نیروزا هستند حتی می توانند به مرگ آنها منجر شوند.

وی تأکید کرد: افرادی که به این مواد معتاد می شوند به مرور زمان به مواد مخدری مانند تریاک، هروئین و شیشه نیز روی خواهند آورد.