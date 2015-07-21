به گزارش خبرگزاری مهر، وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در گفتگو با ریانووستی اظهار داشت: دمشق ابتکار عمل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره ائتلاف سوریه و همسایگان آن در زمینه همکاری در مبارزه با تروریسم را تایید می کند به شرطی که این همکاری در راستای منافع تمامی کشورهای منطقه باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: سوریه از چنین ابتکار عملی حمایت می کند اما نمی داند در شرایطی که عربستان سعودی، اردن، ترکیه و اسرائیل از گروه های مسلح در سوریه حمایت می کنند می توان از تشکیل ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریسم و با مشارکت سوریه سخن گفت.

نخست وزیر سوریه همچنین اظهار داشت: سوریه آمادگی مذاکره با گروه های مخالف ملی و غیر مسلح را دارد اما در این رابطه هیچ تضمینی به گروه های مسلح نمی دهد. اگر اهداف گفتگوها تلاش برای اتحاد سوری ها در قبال خطرات پیش روی سوریه باشد (خطراتی همچون تروریسم) مشکلی بابت گفتگو با مخالفان سیاسی ملی و غیر مسلح وجود ندارد.

خاطرنشان می شود روسیه اخیرا خواستار ائتلاف ملی مبارزه با داعش شده بود ائتلافی که متشکل از سوریه، عربستان سعودی، اردن و ترکیه باشد.