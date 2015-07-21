مردم پشتوانه اصلی هلال احمر هستند/ پرهیز از سیاسی کاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین معزی در همایش مدیران ستادی و عامل استان های جمعیت هلال احمر با تاکید بر لزوم انجام اقدامات خیرخواهانه و سودمندانه، افزود: خداوند متعال برای هر کسی زمینه تکامل و رشد را فراهم کرده و برای شما فعالان در جمعیت هلال احمر نیز اینگونه رقم خورده است که با اقدامات خیرخواهانه خود در این جمعیت مردمی، زمینه رشد و تعالی خود را مهیا کنید.

وی اظهار کرد: خیرخواهی و کمال طلبی در فطرت همه انسان ها وجود دارد و خدمت کردن به مردم امری تحمیلی بر ما محسوب نمی شود، در واقع طبق آیات و روایات دینی، بندگی کردن و خدمت به خلق خداوند دو مقوله ای است که در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین معزی افزود: دستگیری از نیازمندان و سودبخش بودن در جامعه یک امر ناخودآگاه است و خاستگاهش از درون ما انسان ها نشات گرفته است.

وی تصریح کرد: اعتبارات و مقام های دنیایی، همه زوال پذیر است و تنها چیزی که از هر انسان باقی می ماند، عمل صالح است که نیکی کردن به مردم یکی از جلوه های آن است.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر، نهاد خیریه ای است که اقدامات متنوعی را در زمینه های مختلف از آموزش گرفته تا امدادرسانی پیش می برد در اسلام همانطور که علم ارزشمند است، عمل نیز از اهمیت والایی برخوردار است.

وی بیان کرد: برای نمونه، برنامه ریزی برای جوانان از آن جهت که هم انسان سودمندی باشند و هم اینکه از آسیب ها به دور باشند، یکی از مهم ترین اقداماتی است که در سطح جمعیت هلال احمر صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین معزی تصریح کرد: باید توجه داشت، مردم پشتوانه اصلی این نهاد خیرخواهانه به حساب می آیند و اگر به این پشتوانه خللی وارد شود، دیوار جمعیت هلال احمر فرو می ریزد.

تلاش برای رشد تصاعدی وقف در سطح جمعیت

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به امر وقف در سطح جمعیت، افزود: هلال احمر، سومین نهاد موقوفه کشور محسوب می شود که برای رشد تصاعدی وقف در سطح آن، باید اعتماد مردم به این نهاد را بیش از پیش تقویت کنیم که این اعتماد با شفاف سازی و مستند سازی اقدامات و همچنین توجه به نیت اصلی واقفین، حاصل می شود.

وی اظهار کرد: در واقع فلسفه حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر نیز برای حصول این اعتماد است، چرا که مردم به رهبر معظم انقلاب اعتماد واقعی دارند و حضور نماینده ایشان برای تقویت این امر صورت گرفته است.

دوری گزیدن از سیاسی کاری در فعالیت های جمعیت هلال احمر

نماینده ولی فقیه همچنین با تاکید بر دوری گزیدن از سیاسی کاری در فعالیت های جمعیت هلال احمر، گفت: جانبداری و دخالت فعالان جمعیت در برخی از کارهای سیاسی همانند دخالت در انتخابات کشور و جمعیت هلال احمر، باعث کاهش اعتماد مردم نسبت به این نهاد و در واقع به زیان آن تمام می شود.

حجت الاسلام والمسلمین معزی افزود: حوزه نمایندگی ولی فقیه به جزء امر نظارت، آموزش معارف دینی و ارتقای فرهنگی اعضا و داوطلبان را نیز بر عهده دارد که با همدلی همکاران اقدامات مختلفی را در این زمینه پیش برده ایم.

وی خاطر نشان کرد: نخستین گامی که در این زمینه برداشته شد، انتشار نشریه مهر و ماه بود و دومین گام نیز طراحی سایت ویژه حوزه نمایندگی ولی فقیه خواهد بود که در بزودی راه اندازی شده و بیشتر به مسائل آموزشی و فرهنگی اعضاء پرداخته خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین معزی افزود: در واقع باید با گسترش این آموزش ها، زمینه تقویت روحیه خدمت گزاری، ایثارگری و اخلاق امدادگری را در کارکنان و اعضاء فراهم کنیم.

وی با اشاره به لزوم همراهی و همدلی مدیران جمعیت بامسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه برای پیشبرد اهداف حوزه، گفت: در واقع همدلی و صمیمیت مدیران با مسئولان دفاتر نمایندگی در سطح کشور باعث می شود تامسئولیت های نظارتی و فرهنگی حوزه نماندگی ولی فقیه به خوبی پیش رود.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر همچنین از برگزاری نخستین همایش اخلاق امدادگری خبر داد و افزود: این همایش تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آینده با حضور اساتید برجسته و به صورت آکادمیک در زمینه اخلاق امدادگری برگزار خواهد شد.