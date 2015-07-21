سرپرست پارک علم و فناوری استان فارس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی حکمی دکتر فرید مر را به سمت سرپرست پارک علم و فناوری استان فارس منصوب کرد.

وزیر علوم، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس سابق پارک علم وفناوری فارس در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر فريد مر استاد رشته زمين‌شناسى دانشگاه شيراز و عضو پيوسته گروه علوم پايه فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران است، وی به عنوان عضو هيئت علمي نمونه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كشور در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷انتخاب شد و در گذشته ریاست انجمن زمين‌شناسى ايران را برعهده داشته است .

از دکتر مر تاکنون ۲۸ کتاب تخصصی و ۱۵۸مقاله علمی منتشر شده است.