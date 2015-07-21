به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امید توکلی، رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت موضوع آب در کشور، بیان کرد: کارگروهی به ریاست دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و با عضویت معاون توسعه فناوری، معاون تجاری سازی و نوآوری، رییس مرکز فناوری های راهبردی، دبیر ستاد توسعه فناوری آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری معاونت علمی به همراه کارشناسان واحدهای مربوطه تشکیل شده است که طرح های مربوط به رفع معضلات و بحران آب را به صورت ویژه بررسی می کنند.

وی افزود: در این کارگروه، طرح هایی که توان رفع معضل آب در کشور را داشته باشند در کارگروه مطرح و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرند تا سریع تر مراحل اداری موافقت نامه ها و تصویب را طی کنند.

توکلی با اشاره به اینکه طرح های مختلفی در این کارگروه مطرح شده است، گفت: طرح مالچ پاشی خوزستان با همکاری سازمان مراتع و جنگل ها، طرح حذف نیترات، طرح پکیج تولید آب در زمان بحران و ... از جمله این طرح ها است که به صورت ویژه ای در این کارگروه مطرح و موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن آنها رفع می شود.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی در خصوص فعالیت این کارگروه بیان کرد: کارگروه ویژه آب با هدف رفع مشکلات و بحران های موجود در کشور در زمینه آب که در حال حاضر بسیار جدی است، تشکیل شده است و تلاش می کنیم با حمایت از ایده های نو در این حوزه، معضلات موجود در کشور را مرتفع کنیم.