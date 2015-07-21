  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی خبر داد:

طرح‌های با محوریت رفع مشکلات آب در اولویت پیگیری

طرح‌های با محوریت رفع مشکلات آب در اولویت پیگیری

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طرح هایی که با محوریت رفع بحران آب به معاونت ارائه می شود، سریعتر و خارج از دستور اداری پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امید توکلی، رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت موضوع آب در کشور، بیان کرد: کارگروهی به ریاست دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و با عضویت معاون توسعه فناوری، معاون تجاری سازی و نوآوری، رییس مرکز فناوری های راهبردی، دبیر ستاد توسعه فناوری آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری معاونت علمی به همراه کارشناسان واحدهای مربوطه تشکیل شده است که طرح های مربوط به رفع معضلات و بحران آب را به صورت ویژه بررسی می کنند.

وی افزود: در این کارگروه، طرح هایی که توان رفع معضل آب در کشور را داشته باشند در کارگروه مطرح و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرند تا سریع تر مراحل اداری موافقت نامه ها و تصویب را طی کنند.

توکلی با اشاره به اینکه طرح های مختلفی در این کارگروه مطرح شده است، گفت: طرح مالچ پاشی خوزستان با همکاری سازمان مراتع و جنگل ها، طرح حذف نیترات، طرح پکیج تولید آب در زمان بحران و ... از جمله این طرح ها است که به صورت ویژه ای در این کارگروه مطرح و موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن آنها رفع می شود.

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی در خصوص فعالیت این کارگروه بیان کرد: کارگروه ویژه آب با هدف رفع مشکلات و بحران های موجود در کشور در زمینه آب که در حال حاضر بسیار جدی است، تشکیل شده است و تلاش می کنیم با حمایت از ایده های نو در این حوزه، معضلات موجود در کشور را مرتفع کنیم.

کد مطلب 2863026
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها