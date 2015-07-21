نامه سازندگان فیلم «رستاخیز» به رییس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، این متن بدین شرح است:

«به نام خدا

اقدام تاسف بار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توقف اکران عمومی فیلم سینمایی «رستاخیز»، موجب حیرت و پرسش های فراوان درخصوص این اقدام مغایر با تدبیر و روندهای قانونی، حقوقی و شرعی گردیده و دامنه آن در افکار عمومی داخلی و خارجی در حال گسترده شدن است.

سازندگان فیلم «رستاخیز» ضمن رعایت خویشتن داری، با ارسال نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، خواستار رسیدگی فوری ایشان به این موضوع شدند.

یقینا مقام محترم ریاست جمهور که مسئولیت حفظ و صیانت از اجرای قانون اساسی (این میثاق گران سنگ انقلاب اسلامی) را برعهده دارند و تربیت یافته مکتب اهل بیت (ع) و ملبس به جامه مقدس فقاهت و شریعت محمدی (ص) هستند، نسبت به این تصمیم خسارت بار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی عاجل خواهند کرد.»