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۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

نامه سازندگان فیلم «رستاخیز» به رییس جمهور

نامه سازندگان فیلم «رستاخیز» به رییس جمهور

تقی علیقلی زاده تهیه کننده فیلم «رستاخیز» با ارسال متنی اعلام کرد سازندگان این فیلم نامه ای به رییس جمهور ارسال کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این متن بدین شرح است:

«به نام خدا

اقدام تاسف بار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توقف اکران عمومی فیلم سینمایی «رستاخیز»، موجب حیرت و پرسش های فراوان درخصوص این اقدام مغایر با تدبیر و روندهای قانونی، حقوقی و شرعی گردیده و دامنه آن در افکار عمومی داخلی و خارجی در حال گسترده شدن است.

سازندگان فیلم «رستاخیز» ضمن رعایت خویشتن داری، با ارسال نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، خواستار رسیدگی فوری ایشان به این موضوع شدند.

یقینا مقام محترم ریاست جمهور که مسئولیت حفظ و صیانت از اجرای قانون اساسی (این میثاق گران سنگ انقلاب اسلامی) را برعهده دارند و تربیت یافته مکتب اهل بیت (ع) و ملبس به جامه مقدس فقاهت و شریعت محمدی (ص) هستند، نسبت به این تصمیم خسارت بار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی عاجل خواهند کرد.»

کد مطلب 2863170

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