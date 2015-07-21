به گزارش خبرنگار مهر، تورج برادران نژاد بعدازظهر سه‌شنبه در همایش سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات محصولات خوشه طیور خراسان جنوبی اظهار کرد: صنعت طیور یکی از صنایع بسیار زودبازده بوده که خوشبختانه شرایط رشد آن در استان مهیا شده است.

پیشنهاد ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طیور استان

وی از پیشنهاد ۱۰ طرح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت طیور استان خبر داد و گفت: در حال حاضر این طرح‌ها در حال طی کردن مراحل مقدماتی هستند و ۴۰ مشاور نیز در این راستا مشخص‌شده است.

مدیرعامل دفتر توسعه خوشه طیور خراسان جنوبی با اشاره به آغاز پروژه بزرگ برند سازی در حوزه صنعت طیور استان، بیان کرد: این پروژه درزمینهٔ تقویت برندهای قدیم و ایجاد برندهای جدید که مزیت‌های رقابتی و صادراتی داشته باشند اقدام می‌کند.

برادران نژاد بابیان اینکه خراسان جنوبی در بخشی از محصولات خوشه طیور ازجمله گوشت شترمرغ و بلدرچین دارای مزیت رقابتی است، عنوان داشت: در حال حاضر شاید امکان رقابت در بعضی از کشورها برای مرغ وجود نداشته باشد اما در بلدرچین و شترمرغ این زمینه وجود دارد.

وی از انعقاد تفاهم‌نامه آموزشی بین دفتر توسعه خوشه طیور استان، شرکت مرغداران توس و اداره‌کل دامپزشکی استان خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه برای برگزاری دوره‌های آموزشی درزمینهٔ تولید مرغ سبز منعقد می‌شود.

مرکز تخصصی مشاوره و توسعه صنعت طیور در استان راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل دفتر توسعه خوشه طیور خراسان جنوبی به برنامه‌های این دفتر در سال جاری اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری مرکز تخصصی آموزشی درباره محصولات طیور و مرکز تخصصی مشاوره و توسعه در این بخش در استان راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه، صنعت طیور را یکی از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان عنوان کرد و گفت: برای توسعه این صنعت طی دو سال گذشته کارهای زیادی در استان صورت گرفته است.

علی ناصری با اشاره به اینکه در حال حاضر خراسان جنوبی در این صنعت دارای یک جایگاه و برند است، بیان داشت: باید شرایطی ایجاد شود که این جایگاه برای استان حفظ شود.

وی اضافه کرد: تلاش ما نیز بر این بوده که تا حد امکان برای نگهداشت، تقویت و توسعه صنایع به‌خصوص در حوزه طیور قدم برداریم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استانداری خراسان جنوبی، رفع مشکلات واحدهای تولیدی را نخستین اقدام در جهت حفظ این جایگاه برشمرد و افزود: در دولت یازدهم برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفت تا بتوانیم بخشی از مشکلات واحدهایی که در حوزه صادرات فعال هستند را حل کنیم.

صادرات شش میلیون دلار مرغ، گوشت و جوجه از گمرکات استان

ناصری از صادرات شش میلیون دلار مرغ، گوشت و جوجه از گمرکات استان در سال گذشته خبر داد و گفت: این عدد در سال ۹۲ حدود ۲.۲ میلیون دلار بوده که نشان از رشد صادرات در این زمینه است.

وی با تبادلات تجاری استان با کشور افغانستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تراز تجاری با این کشور مثبت است اما طرف افغانی خواهان تجارت متقابل است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استانداری خراسان جنوبی بابیان اینکه عمده محصولات کشور افغانستان محصولات کشاورزی است، بیان کرد: در حال حاضر به دلیل برخی از مسائل موجود در افغانستان در بحث ورود محصولات کشاورزی این کشور مشکلاتی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما دنبال این هستیم تا به رویه‌ای با افغانستان دست‌یابیم که درازای صادرات واردات نیز داشته باشیم.