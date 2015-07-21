راههای روستایی چالوس آسیب دیدند/ ۴۰۰ هکتار مزرعه در معرض کم آبی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس با هدف بررسی مشکلات ناشی از سیلاب در فرمانداری این شهر برگزار و در آن بر تسریع در بهسازی و مرمت بخش های آسیب دیده تاکید شد.

محمد ناصر زندی فرماندار چالوس بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران که با حضورمدیران دستگاه های خدماتی واجرایی عضو ستاد برگزار شد، با اشاره به مرزن آباد که یکی از مناطق پر آسیب در این سیل است گفت: در حال حاضر در حوزه روستایی و سردهنه‌های کشاورزی با مشکل روبرو هستیم.

فرماندار شهرستان چالوس افزود: راه‌های روستایی همچنان با مشکل مواجه هستند و در این حوزه نیز تمامی دستگاه‌ها باید در سایه تعامل و همدلی نسبت به رفع آن تلاش بیشتری داشته باشند.

زندی با اشاره به اینکه سیل باعث آسیب جدی به پنج خودرو در منطقه ازارک چالوس وارد کرد، اظهار داشت: وقوع سیل باعث شد برخی مناطق آسیب جدی ببینند و همه باید تلاش کنند تا با تدبیر این مشکلات برطرف شود.

فرماندار چالوس خاطرنشان کرد: مشکلات سردهنه‌ها در اولویت رفع مشکلات و خسارات ناشی از سیل قرار گیرد تا از وارد آمدن آسیب‌ و خسارات به باغات و اراضای کشاورزی گرفته شود.

سردهنه های کشاورزی مشکل اصلی

بخشدار مرکزی چالوس نیز با اشاره به اینکه پل زیرگذر منطقه دوستگر چالوس باید لوله‌گذاری با شیب ملایم بر روی آن انجام شود، گفت: در حاشیه رودخانه سردآبرود با مشکل مواجه هستیم و در برخی مناطق روستایی نیز راه‌ها تخریب شدند.

صدراله ردایی افزود: مهم‌ترین مشکل در بخش روستایی بحث سردهنه‌ها است و اگر ظرف ۴۸ ساعت آینده این مشکل حل نشود ممکن است بخش کشاورزی دچار مشکل شود.

طرح جامع مشکل چالوس را رفع می کند

رئیس شورای شهر چالوس نیز در این جلسه با بیان مطلب که برای جبران خسارت‌ها هزینه می کنیم اما برای پیشگیری اعتباری در نظر گرفته نمی شود، گفت: طرح جامع شهری مشکل سیل چالوس را حل می کند.

طهمورث مختاری تصریح کرد: برای اجرای کامل طرح جامع چالوس نیازمند یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی هستیم و قبلا طرح جامع سیلاب چالوس را به استانداری دادیم اما تاکنون رقمی برای آن دیده نشده است.

رئیس شورای شهر با اشاره به تخریب دیوارها و آبگرفتگی برخی منازل در منطقه اشکاردشت گفت: بخش عمده مدیریت بحران، همان پیشگیری کردن است و بنابراین می توان با یک و نیم میلیارد تومان مشکلات سیل چالوس را حل کرد.

شهردار چالوس با بیان اینکه در حوزه رودخانه گنداب رود با تخریب دیواره‌ها مواجه هستیم افزود: جاده شورا به دلیل لایروبی نکردن تخریب شد و بخشی از جاده نیز دچار فرسایش شد.

ایوب صالحی گفت:‌ کار عملیات کانال انحرافی از ضلع شرقی بیمارستان رازی را شروع کردیم و سال گذشته برای این موضوع دویست و پنجاه میلیون تومان مصوب شد اما تخصیص پیدا نکرد و کانال نیمه کاره رها شده است.

وی تصریح کرد: هدایت غیر اصولی برخی شبکه‌های آب، برق و... بر روی پل‌های کم ارتفاع می تواند در زمان بروز سیل به خاطر انباشت املاح و آورده‌های سیل آنها را دچار آسیب جدی کند.

شهردارچالوس اظهار کرد: در منطقه پالوجده چالوس چند مورد آبگرفتگی به وجود آمد اما هیچ‌گونه آسیب و خسارتی وارد نکرد و با امکانات شهرداری بلافاصله مشکل رفع و حل شد.

نیازمند اعتبارات هستیم

رئیس اداره راه و شهرسازی چالوس با انتقاد از پرداخت نشدن هزینه‌ ماشین آلات سنگین که در بحث راه‌های آسیب دیده از سیلاب اجاره می شوند، گفت: اگر شرایط به همین منوال پیش برود در آینده برای تامین ماشین آلات سنگین برای رفع مشکلات راه‌ها در حوزه حوادث و بلایای طبیعی با مشکل جدی روبرو می شویم.

رضا کاوه با اشاره به اینکه نیازمند اعتبارات هستیم تصریح کرد: ماشین آلات هزینه سوخت و استهلاک دارد و حداقل باید هزینه‌های اولیه آنها پرداخت شود تا بعدها در مواقع ضروری دچار مشکل نشویم.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نیز با بیان اینکه زمان گرده افشانی برنج است و به شدت نیاز به آب دارد تاکید کرد:باید هر چه سریع‌تر سردهنه‌ها ترمیم و بازسازی شوند.

۴۰۰ هکتار از اراضی در معرض بی آبی

یزدان‌قلی خزایی تصریح کرد: در بخشی از مناطق روستایی چالوس ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغات میوه در معرض خطر بی‌آبی قرار دارند و اگر در روزهای‌ آتی مشکل سردهنه‌ها برطرف نشود با خسارات بزرگی به این باغات و اراضی کشاورزی وارد می شود.

رئیس شورای بخش مرکزی چالوس هم با اشاره به خسارات وارده به سردهنه‌ها در مناطقی از بخش مرکزی چالوس گفت: برای بازسازی و ترمیم کامل این سردهنه‌ها حداقل دو ماه زمان نیاز است.

نورعلی رادمهر گفت: با توجه به آورده‌های سیل که در بستر رودخانه‌ها قرار دارد، با استفاده از یک‌دستگاه بولدوزر می توان عملیات لایروبی انجام داد و دیواره‌های آسیب دیده ترمیم کرد.

وی تصریح کرد: تصرف برخی افرد از بستر رودخانه باعث افزایش میزان خسارات سیل می شود که دراین باره باید نسبت به رفع تصرفات در این مناطق اقدام جدی شود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چالوس با اشاره به گرفتار شدن ۱۲ خودرو در اطراف دریاچه ولشت بر اثر بارندگی شدید و آبگرفتگی گفت: پس از وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی ناشی از بارندگی شدید ساعت ۵ صبح باخبر شدیم که عده‌ای از هموطنان در حاشیه دریاچه ولشت گرفتار شده و راه ارتباطی منطقه قطع شد، بنابراین با اعزام نیرو آنها را نجات دادیم و مسرهای مسدود شده بازگشایی شدند.

کردگار محمودی فر گفت: بارش شدید باران باعث آب‌گرفتگی در ۴ حوزه شهری و ۱۳ حوزه روستایی شد و امدادرسانی لازم دراین باره انجام شد.