انتقاد دیدبان حقوق بشر از رفتار اسرائیل با کودکان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیده بان حقوق بشر سازمان ملل درباره رفتار خشونت آمیز نظامیان رژیم صهیونیستی با کودکان فلسطینی بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این نهاد بین المللی در بیانیه خود ضمن انتقاد از اینگونه رفتارها، از ادامه آن ابراز نگرانی کرد.

این مرکز اعلام کرده است که گزارش خود در خصوص رفتار خشونت آمیز صهیونیست ها با کودکان فلسطینی را با استناد به سخنان همین کودکان منتشر کرده است.

بر اساس گزارش این مرکز، صهیونیست ها به صورت کاملا وحشیانه اقدام به بازداشت کودکان فلسطینی کرده و پس از آن آنها را مورد انواع شکنجه ها قرار می دهند.