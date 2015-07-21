بارش شدید باران در ۳ شهرستان لرستان/ تلفات انسانی گزارش نشد

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر در لرستان اظهار داشت: عصر امروز سه شنبه شاهد بارش شدید باران در مناطق مختلف لرستان بودیم.

وی با بیان اینکه در شهرستان الیگودرز بارش ۱۳میلی متر باران گزارش شده است، تصریح کرد: در شهرستان ازنا و دورود نیز شاهد بارش ۱۴ میلی متری باران بوده ایم.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با اشاره به اینکه بارش باران در این شهرستان سبب جاری شدن سیلاب در سطح شهرها و روستاها شده است، گفت: خوشبختانه تا کنون موردی از تلفات انسانی در این شهرستان ها بر اثر سیلاب گزارش نشده است.

آریایی با بیان اینکه میزان خسارات مالی فراوانی در رابطه با بروز سیلاب در این شهرستان ها گزارش شده است، تصریح کرد: در حال حاضر امداد رسانی به مناطقی که دچار سیلاب شده اند با محوریت فرمانداران شهرستان های مذکور در حال انجام است.

بنابراین گزارش بارش باران طی عصر دیروز و امروز در استان لرستان موجب خوشحالی مردم و همچنین طراوت هوا در این استان شد.

این در حالیست که شدت بارش ها طی دو روز گذشته در برخی شهرستان های استان موجب آبگرفتگی خیابان ها و معابر عمومی سطح این شهرستان و ایجاد اختلال در تردد مردم و خودروها شد.

بنا بر این گزارش، این بارش ها به طوری بود که آب وارد برخی منازل و مغازه های سطح شهر و ایجاد خسارت شد.

پیش از این رضا آریایی مدیر کل مدیریت بحران لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن هشدار نسبت به سیلابی شدن رودخانه ها گفته بود: با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان ناپایداری های جوی طی عصر دوشنبه تا سه شنبه شب سبب وقوع رگبار، باران و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیل ها به خصوص در مناطق شرقی استان خواهد شد.

وی خطاب به فرمانداران شهرستان های مختلف استان ادامه داده بود: در این راستا فرمانداران شهرستان های مختلف استان برای پیشگیری از خسارات احتمالی ضمن اعلام آمادگی به همه بخشداران، دهیاران و ادارات عضو شورای مدیریت بحران شهرستان تمهیدات لازم را برای مقابله با شرایط اضطراری در نظر بگیرند.

لرستان سرزمینی کوهستانی با شیب متوسط حدود ۱۱ درصد بوده و به لحاظ شرایط آب و هوایی و وجود بارش های شدید و سیل آسا، گسترش سازنده های زمین شناسی ریزدانه و نفوذ ناپذیر، ویژگیهای خاکشناسی و همچنین دخل و تصرف های انسانی در حوضه های آبخیز آن به صورت تغییر کاربریهای غیراصولی در بستر و حریم رودخانه ها، برداشت های بی رویه مصالح رودخانه ای و تخریب پوشش گیاهی، یکی از نقاط سیل خیز کشور با پتانسیل بالاست.