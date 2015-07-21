به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست کمیته اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر اظهار داشت: توسعه علم و دانش و فناوری یکی از مهمترین نیازهای توسعه هر جامعه است و دولت نیز برنامه‌های ویژه‌ای در این راستا دارد.

وی به حمایت استان بوشهر از فعالیت‌های دانش‌بنیان و مراکز علم و فناوری در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد و راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر نقش بسیار مهمی در توسعه طرح‌های دانش‌بنیان در سطح استان خواهد داشت.

استاندار بوشهر از ایجاد زنجیره کامل طرح‌های دانش‌بنیان دریایی در منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر خبر داد و اضافه کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت بالایی در عرصه دریا و پرورش آبزیان است و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باید در این حوزه فعال شوند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد زنجیره کامل تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: پرورش ماهی یکی از حوزه‌های مهمی است که در استان بوشهر می‌تواند به خوبی مورد توجه قرار بگیرد.

سالاری اضافه کرد: تولید ریزمغذی‌های دریایی باید توسط شرکت‌های دانش‌بنیان استان دنبال شود که می‌توان به تولید جلبک دریایی، ریزجلبک‌ها، خوراک ماهی‌های پرورشی و میگوی پرورشی اشاره کرد.

وی خواستار تعریف و اجرای خوشه‌هایی دریایی در استان شد و افزود: اراضی مناسب برای مکان تولید خوشه‌های دریایی فراهم است و زیرساخت‌های مناسبی نیز در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.

استاندار بوشهر به هزینه پائین سرمایه‌گذاری در حوزه محصولات دریایی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ویژه استان بوشهر، زیرساخت‌های تولید محصولات دریایی فراهم است و سرمایه‌گذاری می‌تواند با هزینه‌های پائین‌تری انجام شود.