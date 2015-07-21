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۳۰ تیر ۱۳۹۴، ۲۱:۳۰

ضربه سنگین ارتش و نیروهای مردمی یمن به القاعده در استان مأرب

ضربه سنگین ارتش و نیروهای مردمی یمن به القاعده در استان مأرب

ارتش و نیروهای مردمی یمن در جریان درگیری با تروریستهای تکفیری القاعده در استان مأرب، ضربات سهمگینی به پیکره این گروه تروریستی وارد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و نیروهای مردمی یمن امروز سه شنبه با تروریست های تکفیری القاعده در شهر «الجدعان» واقع در استان مأرب به شدت درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری ده ها عضو القاعده به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

رسانه های یمنی ضمن بزرگ ارزیابی کردن ضربات وارد شده به تروریست های القاعده در استان مأرب، اعلام کردند که تکفیری ها پس از متحمل شدن این ضربات از منطقه جدعان عقب نشینی کردند.

این تحولات در حالی است که حملات جنگنده های متجاوز سعودی به نقاط مختلف یمن همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2863315

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