بودجه پژوهش در كميسيون تلفيق دستخوش تغيير خواهد شد

"هاجر تحريري نيك صفت" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: هنگام بررسي بودجه در كميسيون تلفيق با كم و زياد كردن رديف هاي بودجه مي توان تعادلي در كليت بودجه ايجاد كرد. در زمينه پژوهش نيز در كميسيون تلفيق سعي بر اين خواهد بود كه بودجه تمامي مراكز پژوهشي كه از سال 1384 كمتر است به حد متعادل افزايش يابد.
وي افزود: جبران كسري بودجه هاي پژوهشي با توجه به اهميت اين حوزه مي تواند از محل بودجه متمركز و رديف متفرقه در اختيار رياست جمهوري انجام گيرد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با يادآوري سرانه محور بودن بودجه دانشگاه ها اضافه كرد: بسته شدن بودجه دانشگاه ها بر اساس سرانه دانشجويي باعث مي شود كه از يك طرف نظارت مجلس بر عملكرد دولت افزايش يابد و از طرف ديگر تكليف دولت در عملياتي شدن برنامه هاي در پيش رو روشن تر شود.
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