  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۴:۳۹

فیلیپ هاموند:

به دنبال روند سیاسی در سوریه هستیم، نه سقوط دولت اسد

به دنبال روند سیاسی در سوریه هستیم، نه سقوط دولت اسد

وزیر امور خارجه انگلیس گفت: تمایلی به سقوط رژیم بشار اسد نداریم بلکه به دنبال مرحله انتقالی سیاسی در سوریه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فیلیپ هاموند در سخنرانی برای نمایندگان پارلمان انگلیس با اشاره به اهمیت سرنگونی گروهک داعش در سوریه و عراق گفت: تمایلی به سقوط رژیم بشار اسد نداریم و به دنبال مرحله انتقالی سیاسی در سوریه هستیم.

وی افزود: اعزام نیروهای غربی به عراق و سوریه باعث به وجود آمدن راه حل برای این دو کشور نمی شود، ما به دنبال تغییر سیاسی در حکومت سوریه هستیم و می خواهیم دولتی قانونی که از حمایت تمام گروه های معتدل برخوردار باشد روی کار آید و به مبارزه علیه داعش بپردازد.

هاموند با تاکید بر لزوم تکرار نشدن اشتباهات در سوریه و عراق گفت: اگر نهادهای دولت اسد سقوط کند ما به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، نتیجه مورد نظر برای ما تغییر سیاسی در نظام سوریه و حفظ زیر ساخت های اساسی دولت و ایجاد مشروعیت سیاسی توسط گروه های معتدل است.

وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد: ما مرحله انتقالی دمکراتیک در سوریه می خواهیم و این مرحله را بر سقوط دولت اسد ترجیح می دهیم. وی با اشاره به مشارکت کشورش در حملات هوایی علیه پایگاه های گروهک داعش، گفت: این حملات به تنهایی برای سرنگونی داعش کافی نیست، با این وجود باعث تضعیف توان نظامی این گروه شده است.

روز گذشته نیز «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان با استقبال از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: امیدواریم توافق با ایران باعث حل و فصل بحران سوریه شود، با اینکه ما در حال حاضر با حل و فصل این بحران فاصله داریم.

کد مطلب 2863399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه