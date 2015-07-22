به دنبال روند سیاسی در سوریه هستیم، نه سقوط دولت اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فیلیپ هاموند در سخنرانی برای نمایندگان پارلمان انگلیس با اشاره به اهمیت سرنگونی گروهک داعش در سوریه و عراق گفت: تمایلی به سقوط رژیم بشار اسد نداریم و به دنبال مرحله انتقالی سیاسی در سوریه هستیم.

وی افزود: اعزام نیروهای غربی به عراق و سوریه باعث به وجود آمدن راه حل برای این دو کشور نمی شود، ما به دنبال تغییر سیاسی در حکومت سوریه هستیم و می خواهیم دولتی قانونی که از حمایت تمام گروه های معتدل برخوردار باشد روی کار آید و به مبارزه علیه داعش بپردازد.

هاموند با تاکید بر لزوم تکرار نشدن اشتباهات در سوریه و عراق گفت: اگر نهادهای دولت اسد سقوط کند ما به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، نتیجه مورد نظر برای ما تغییر سیاسی در نظام سوریه و حفظ زیر ساخت های اساسی دولت و ایجاد مشروعیت سیاسی توسط گروه های معتدل است.

وزیر امور خارجه انگلیس تصریح کرد: ما مرحله انتقالی دمکراتیک در سوریه می خواهیم و این مرحله را بر سقوط دولت اسد ترجیح می دهیم. وی با اشاره به مشارکت کشورش در حملات هوایی علیه پایگاه های گروهک داعش، گفت: این حملات به تنهایی برای سرنگونی داعش کافی نیست، با این وجود باعث تضعیف توان نظامی این گروه شده است.

روز گذشته نیز «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان با استقبال از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ گفت: امیدواریم توافق با ایران باعث حل و فصل بحران سوریه شود، با اینکه ما در حال حاضر با حل و فصل این بحران فاصله داریم.