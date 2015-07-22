خبرنگار مهر- گروه استان‌ها: در هفته جاری، یزد یکی از شدیدترین طوفانهای چند دهه اخیر را تجربه کرد به نحوی که سرعت طوفان در برخی نقاط استان به بیش از 96 کیلومتر در ساعت رسید.

به جز خسارت هایی که این طوفان به گلخانه ها، مزارع کشاورزی، باغ ها، برخی واحدهای مسکونی و ... وارد کرد، گرد و غبار حاصل از این طوفان هنوز از شهر خارج نشده و مردم یزد بعد از گذشت دو روز از شدیدترین طوفان یزد، هنوز خاک تنفس می کنند.

دمای هوا نیز که طی دو سه روز اخیر به مراتب کاهش یافته بود، از امروز دوباره روند افزایشی به خود گرفته و دوباره گرمای سوزنده تابستانی در این استان کویری حاکم شده است.

کارشناس پیش‌ بینی وضعیت هوای استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: امروز هوای یزد در برخی ساعات با وزش باد شدید همراه است و شاهد بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان خواهیم بود.

محمدعلی مدبر راد بیان کرد: دمای هوای مرکز استان یزد امروز در گرمترین ساعات 35 درجه سانتیگراد و در خنک ترین ساعات 24 درجه سانتیگراد خواهد بود و مردم فردا نیز با یک درجه افزایش دما مواجه می شوند.

وی عنوان کرد: فردا، پنجشنبه، نیز در ساعات بعد از ظهر، شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و به احتمال زیاد، گرد و خاک در مرکز استان خواهیم بود.

مدبر راد، گرمترین دمای شهرستان استان یزد طی امروز و فردا را مربوط به شهرستان بافق دانست و بیان کرد: دمای هوا در شهرستان بافق نیز به 38 درجه سانتیگراد خواهد رسید که البته این دما نسبت به گرمای شدید هفته گذشته با کاهش مواجه است.