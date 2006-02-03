اگر تعليق داوطلبانه به وقت كشي منتهي شود بايد غني سازي را از سربگيريم

سيد حاجي محمد موحد كه با خبرنگار سياسي "مهر" گفت وگو مي كرد ، در عين حال متذكر شد : ايران علاقمند است مساله هسته اي خود را با "مذاكره و ديپلماسي" حل كند.

اين نماينده افزود : كساني كه هر روز يك مساله را درباره كشورمان مطرح مي كنند، تحت هيچ شرايطي مايل نيستند قرار گرفتن ما در جايگاه رفيع علمي در دنيا را ببينند و دنبال بهانه مي گردند تا ما را از مسيري كه بايد تعقيب كنيم و حق مسلم ماست، باز دارند.

موحد ادامه داد: آنها تلاش مي كنند با رفتارهايي كه ظاهرا در چارچوب مقررات بين المللي قرار دارد اما در حقيقت تهديدي جدي براي توسعه و پيشرفت كشورهاست، ايران را از دستيابي و استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي منع كنند.

نماينده كهكيلويه و بوير احمد تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه از حق مشروع خود نمي گذرد و از مواضع و اهداف اصلي خود در انرژي هسته اي كه يك خواست ملي است، عدول نخواهد كرد.

موحد گفت: بايد با ديپلماسي حساب شده و فعال و با تدبير و درايت، ضمن صايت از اقتدار و حيثيت ملي و ديني خود و بدون عقب نشيني از آرمان ها، راه هر گونه بهانه جويي كه ما را با تنش و چالش در عرصه جهاني مواجه مي سازد، بر دشمنان اين ملت و كشور بسته شود.

وي با تاكيد بر لزوم مشخص شدن "حد يقف" آمريكايي ها در فعاليت هاي هسته اي ايران، تصريح كرد: چنانچه آنها مرزهاي خود را در زمينه فعاليت هاي علمي ما معين نكنند، مي توان پيش بيني كرد كه آنها در آينده، با هر نوع پيشرفت ما مخالفت كرده و توقع دارند ما همه فعاليت هاي تحقيقاتي و علمي را به حالت تعليق درآوريم.

عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در خاتمه متذكر شد : ما هرگز به استقبال جنگ و تنش نمي رويم، اما بي ترديد زير بار زورگويي ها و تحميل خواسته هاي غير قانوني آنها نيز نرفته و پيشرفت و تعالي ملت خود را منوط به مجوز ديگران نخواهيم كرد.