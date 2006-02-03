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۱۴ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۳۴

بيانيه آيت الله موسوي اردبيلي درباره انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز به پيامبر اسلام (ص)

رهبران اديان توحيدي با محكوم كردن كاريكاتورهاي اهانت آميز به پيامبر اسلام (ص) خود را در جبهه دفاع از معنويت قرار دهند

رهبران اديان توحيدي با محكوم كردن كاريكاتورهاي اهانت آميز به پيامبر اسلام (ص) خود را در جبهه دفاع از معنويت قرار دهند

آيت الله اردبيلي از رهبران اديان توحيدي خواستار شد كه سكوت اختيار نكنند و با محكوم كردن اين عمل، خود را در جبهه دفاع از معنويات و مقدسات قرار دهند. زيرا حمله به يك پيامبر الهي حمله به تمامي پيامبران و رسولان خداست و اگر اكنون در برابر اين حركت ايستادگي نشود فردا نوبت به ديگر اديان توحيدي خواهد رسيد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"،  حضرت آيت الله موسوي اردبيلي، از مراجع تقليد، بيانيه اي در خصوص انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز به پيامبر اسلام (ص) صادر كرد كه در اين بيانيه آمده است : بار ديگر ساحت مقدس پيامبر گرامي اسلام (ص) مورد هجوم شياطين قرار گرفت و قلب تمامي مسلمانان و آزادگان جهان جريحه دار گشت. كساني كه اجازه اظهار نظر و بيان عقايد را در مورد هر آنچه كه خود مقدس مي پندارند به كسي نمي دهند، به نام آزادي و حريت در ابراز عقيده، مقدسترين و برگزيده ترين موجود هستي پس از ذات اقدس الهي را مورد اهانت قرار داده و به سخره مي گيرند و با بي شرمي از مسلمانان مي خواهند كه به اصول دموكراسي پايبند باشند و دم بر نياورند. اين گستاخي اولين باري نيست كه رخ داده و اگر با آن برخورد نشود آخرين بار نيز نخواهد بود.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: اين جانب ضمن عرض تسليت به محضر حضرت ولي عصر(عج) و محكوم نمودن اين عمل شنيع، از تمامي مسلمانان مي خواهم به هر نحوي كه شده به مقابله با اين حركت شنيع بپردازند و انزجار خود را از آن اعلام دارند.

در اين بيانيه تأكيد شده است كه روساي كشورهاي اسلامي با قاطعيت هر چه تمامتر و با تمامي امكاناتي كه در اختيار دارند به مقابله برخيزند و با مصلحت انديشي و عافيت طلبي در اين امر قصور نورزند. اگر خوب بينديشند، هيچ مصلحتي بالاتر از دفاع از مقدسات اسلامي وجود ندارد.

آيت الله اردبيلي از رهبران اديان توحيدي خواستار شد كه سكوت اختيار نكنند و با محكوم كردن اين عمل، خود را در جبهه دفاع از معنويات و مقدسات قرار دهند زيرا حمله به يك پيامبر الهي حمله به تمامي پيامبران و رسولان خداست و اگر اين اكنون در برابر اين حركت ايستادگي نشود فردا نوبت به ديگر اديان توحيدي خواهد رسيد.

کد مطلب 286358

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