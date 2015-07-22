صادرات غیر تجاری یا چمدانی در اردبیل فعال شود

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم تحرک بخشی به تنها گمرک فعال استان اردبیل افزود: در وضعیت فعلی پیشنهاد ما برای رونق صادرات، صادرات چمدانی است.

وی با بیان اینکه عمده صادرات تجاری استان سیب زمینی است، اضافه کرد: برای محصولات کشاورزی نیز می توان صادرات چمدانی را برنامه ریزی کرد، هر محصولی زیر هزار دلار صادر شود چمدانی محسوب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محدودیت کالاهای صادراتی را آسیب جدی در صادرات استان دانست و گفت: این صحیح نیست که صادرات ما به چند محصول محدود بماند و با تغییر یک محصول به جد دچار نوسان شود.

عاملی با اشاره به برنامه ریزی گسترده صنعت و معدن استان برای رونق صادرات چمدانی در سال جاری ادامه داد: نظر ما این است که محصول و بازار صادراتی اردبیل متنوع شود تا ریسک و نوسان آن کاهش یابد.

وی در خصوص برنامه های پیش بینی شده صادرات سیب زمینی ادامه داد: سال گذشته در کارگروه توسعه صادرات مصوب کردیم که مرجع صادر کننده واحد انتخاب شود تا از رقابت منفی جلوگیری کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در حال حاضر هر چند ما دبیر کارگروه هستیم اما فرایند کاشت و برداشت و تنظیم بازار این محصول به جهاد کشاورزی استان واگذار شده است.

عاملی یادآور شد: سال گذشته از شهریور ماه ما نسبت به مشکلات احتمالی هشدار دادیم و متاسفانه چون در اختیارات ما نبود نتوانستیم عملا اقدامی انجام دهیم.

به گفته این مسئول به منظور ساماندهی صادرات و بازار سیب زمینی اتحادیه صادرکنندگان فعال شده و در گمرک نیز مصوب شده که بدون تائید اتحادیه محموله از گمرک خارج نشود.

وی افزود: انتظار می رود اتحادیه بازار مناسبی برای محصول پیش از آن که دیر شود و به مانند سال گذشته سیب زمینی در انبارها باقی بماند پیدا کند.