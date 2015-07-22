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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲

رئیس صنعت و معدن اردبیل تاکید کرد؛

صادرات غیر تجاری یا چمدانی در اردبیل فعال شود

صادرات غیر تجاری یا چمدانی در اردبیل فعال شود

اردبیل- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به ضرورت فعال‌سازی صادرات غیر تجاری یا چمدانی در این استان تاکید کرد.

سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم تحرک بخشی به تنها گمرک فعال استان اردبیل افزود: در وضعیت فعلی پیشنهاد ما برای رونق صادرات، صادرات چمدانی است.

وی با بیان اینکه عمده صادرات تجاری استان سیب زمینی است، اضافه کرد: برای محصولات کشاورزی نیز می توان صادرات چمدانی را برنامه ریزی کرد، هر محصولی زیر هزار دلار صادر شود چمدانی محسوب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محدودیت کالاهای صادراتی را آسیب جدی در صادرات استان دانست و گفت: این صحیح نیست که صادرات ما به چند محصول محدود بماند و با تغییر یک محصول به جد دچار نوسان شود.

عاملی با اشاره به برنامه ریزی گسترده صنعت و معدن استان برای رونق صادرات چمدانی در سال جاری ادامه داد: نظر ما این است که محصول و بازار صادراتی اردبیل متنوع شود تا ریسک و نوسان آن کاهش یابد.

وی در خصوص برنامه های پیش بینی شده صادرات سیب زمینی ادامه داد: سال گذشته در کارگروه توسعه صادرات مصوب کردیم که مرجع صادر کننده واحد انتخاب شود تا از رقابت منفی جلوگیری کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در حال حاضر هر چند ما دبیر کارگروه هستیم اما فرایند کاشت و برداشت و تنظیم بازار این محصول به جهاد کشاورزی استان واگذار شده است.

عاملی یادآور شد: سال گذشته از شهریور ماه ما نسبت به مشکلات احتمالی هشدار دادیم و متاسفانه چون در اختیارات ما نبود نتوانستیم عملا اقدامی انجام دهیم.

به گفته این مسئول به منظور ساماندهی صادرات و بازار سیب زمینی اتحادیه صادرکنندگان فعال شده و در گمرک نیز مصوب شده که بدون تائید اتحادیه محموله از گمرک خارج نشود.

وی افزود: انتظار می رود اتحادیه بازار مناسبی برای محصول پیش از آن که دیر شود و به مانند سال گذشته سیب زمینی در انبارها باقی بماند پیدا کند.

کد مطلب 2863582
محمد میرزایی ناطق

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