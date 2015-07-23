الگوهای نادرست خواب عاملی مهم در ابتلا به سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات منتشر شده در مجله «زیست شناسی کنونی»، آثار مخرب شغل شیفتی بر سلامت را مورد بررسی قرار می دهد.

به گفته پژوهشگران، زنانی که در خانواده خود نمونه هایی از سرطان سینه را داشته اند هرگز نباید کار شیفتی انجام دهند.

مطالعات انجام شده نشان می دهد که خطر ابتلا به بیماری هایی چون سرطان سینه در کارمندان شیفت کار و مهمانداران بالاتر است.

یکی از استدلال های دانشمندان در این مورد ایجاد اختلال در ریتم داخلی بدن - و یا ساعت بدن - است که ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد.

با این حال، علاوه بر کار شیفتی، عوامل دیگری چون طبقه اجتماعی، سطح فعالیت و یا مقدار ویتامین D دریافتی افراد نیز ممکن است بر میزان خطر ابتلا به سرطان تاثیر گذارد.