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۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

پورمختار مطرح کرد:

برای بستن پرونده فساد در فوتبال تحت فشار بودیم

برای بستن پرونده فساد در فوتبال تحت فشار بودیم

رئیس کمیسیون اصل نود گفت: ما از طرف برخی افراد ذی نفع با توصیه و حتی فشار در این مدت برای خاتمه دادن به موضوع پرونده فساد در فوتبال روبرو بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اصل نود با تقدیر از برنامه روشن دکتر گودرزی برای مقابله با فساد به پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: خوشبختانه وزیر ورزش جوانان و مدیران این وزارتخانه در موضوع مقابله با فساد و بررسی پرونده های آن بیشترین همکاری را با این کمیسیون داشته اند.

پورمختار در پاسخ به سؤالی در مورد طولانی شدن اعلام نتایج این پرونده گفت: ما در این مدت از طرف برخی افراد ذی نفع با توصیه و حتی فشار برای خاتمه دادن به موضوع فساد در فوتبال روبرو بودیم؛ افرادی اعم از مدیر ، مربی و حتی رسانه با رجوع به اعضای این کمیسیون خواستار جمع شدن آن بودند که خوشبختانه با جدیت، ابعاد مختلف فساد در فوتبال توسط اعضای این کمیسیون بررسی شده است و نتایج آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود در مورد این که میزان فساد در فوتبال نسبت به زمینه های دیگر بیشتر است یا خیر گفت: در ورزش فساد در فوتبال به دلیل میزان قراردادها بیشتر است و نسبت به سایر موارد نمی توان این گونه قضاوت کرد.

 پور مختار در مورد افراد درگیر در پرونده فساد در فوتبال ایران گفت: متاسفانه افراد با سمت های مختلفی درگیر آن هستند؛ از مدیر تا خبرنگار و امیدوارم این اقدام مجلس که با حمایت غالب مردم و رسانه ها برای مقابله با فساد همراه شده است به سلامت بیشتر فضای ورزش کمک کند.

کد مطلب 2863628

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