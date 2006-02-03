دكتر اكبر عالمي، تهيه‌كننده تلويزيوني، كارشناس رسانه و استاد دانشگاه، در مورد نياز و توجه مردم و دانشمندان كشور ما به استفاده از انرژي هسته‌اي و برخورد هنرمندان نسبت به اين مساله به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: "علم استفاده از انرژي هسته‌اي يكي از علوم نوين است كه مي‌تواند نقش مهم و قابل توجهي در زمينه شكوفايي ساير علوم در بخش‌هاي مختلف صنعت و مسايل اقتصادي در كشور ما داشته باشد و به همين خاطر استفاده از اين انرژي براي كشور ما بسيار لازم و ضروري است."

وي خاطرنشان كرد: "من به سهم خودم مي گويم استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي حق مسلم ماست و ما در به دست آوردن اين علم بايد موفق شويم. با توجه به اينكه ملت ايران هيچگاه از انرژي هسته‌اي براي توليد سلاح كشتار جمعي استفاده نخواهد كرد و تنها استفاه مردم ايران از اين انرژي در زمينه مسايل اقتصادي است. چگونه است كه تمامي كشورهاي همسايه ما از جمله هند و پاكستان و حتي رژيم اشغالگر قدس حق استفاده از انرژي هسته‌اي را دارند، اما كشور ما چنين حقي ندارد؟!"



عالمي درباره رويكرد هنرمندان كشور نسبت به مسايل هسته‌اي اظهار داشت: "اين مساله چيزي نيست كه به وسيله بخشنامه يا سفارش بتواند تبديل به يك اثر هنري درخور شود. هر هنرمندي كه نسبت به انعكاس جايگاه و رويكرد كشورمان نسبت به استفاده از انرژي هسته‌اي حساس باشد، از آن استفاده لازم را مي‌كند. هر چند كه خواه ناخواه هنرمندان ما به انعكاس چنين مساله‌اي در آثار خود متمايل مي‌شوند. اما بايد به خاطر داشت كه يك اثر شاخص هنري در عرض يك شب خلق نمي‌شود و نياز به زمان دارد."