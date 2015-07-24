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۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۷

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تدریس کتاب فصوص الحکم توسط غلامرضا اعوانی(۳)

تدریس کتاب فصوص الحکم توسط غلامرضا اعوانی(۳)

تدریس کتاب «فصوص الحکم» توسط دکتر غلامرضا اعوانی، سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در موسسه حکمت و فلسفه برگزار می شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در درسگفتار های دکتر غلامرضا اعوانی که به تدریس فصوص الحکم اختصاص دارد، اعوانی به انسان از نگاه عرفان یا به تعبیری انسان الهی و انسان عرفانی و تفاوت آن با انسان امروزی می پردازد. 

وی در بخشی از سخنان خود می گوید: از دید عرفان هر چیزی از طرف حق و ملکوتی است. در صورتیکه ما جنبه ملکی و زمینی را می بینیم و جنبه ملکوتی آن را نمی بینیم. در صورتیکه حکیم و عارف همیشه جنبه ملکوتی را می بیند. چنانچه علم امروز برعکس فقط  جنبه ملکی را می بیند اما وقتی علم با عرفان ارتباط داشته است همه چیز را از دو نگاه می بیند و حکمت و خاصه عرفان به ما یاد می دهد که عالم را آن طرفی یعنی ملکوتی ببینیم.

فایل صوتی این درسگفتار در بالا آمده است.

کد مطلب 2863686
خداداد خادم

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    نظرات

    • ابراهیم فرهومند ( ساکن امریکا ) ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
      0 0
      پاسخ
      عالی است . امکان ارسال هست

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