هنرهاي نمايشي ايران ريشه در تاريخ اسلام دارد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل ازستاد خبري دومين همايش آيينهاي عاشورايي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: "ما در روز عاشورا شاهد چندين نوع نماد مختلف از جمله شجاعت، عشق، ايثار هستيم. هر يك از اين نمادها را اگر در اختيار يك كارگردان آگاه قرار دهيم، ميتواند صدها اثر نمايشي را از دل آن توليد كند."
وي ادامه داد: "اين سرمايه و گنجينه پيش روي ما شيعهها و ايرانيهاست. ايرانيان فهيم و آگاه و متدين در طي صدها سال از واقعه عاشورا درس گرفته و آن را در زندگي و جامعه به اجرا گذاشتهاند. آنها براي اينكه اين واقعه همواره حفظ شود آن را در دل هنر به خصوص نمايش نيز جا دادهاند."
صفارهرندي درباره آيينهاي عاشورايي گفت: "دستاورد قرون گذشته در تاريخ امروز پيش روي ماست ما نبايد در حق آن جفا كنيم بلكه بايد سعي كنيم اين دستاورد به بهترين شكل حفظ شود."
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه به نقش تاريخي آيينهاي عاشورايي در بخشي از فرهنگ اسلامي گفت: "فرهنگ اسلامي فرهنگي پوياست. اگر چه ماهيت مبنايي اسلام همواره ثابت است، اما در طي اعصار و قرون شكل آن تغيير يافته كه هيچ اشكالي هم در آن نيست. فقط برخي قصد دارند اين فرهنگ ساليان دور ما را نابود كنند."
صفارهرندي در ادامه به فرهنگ جهاني اشاره كرد و افزود: "امروز برخي نظريهپردازان معتقدند كه ديگر خرده فرهنگها وجود ندارند و ما بايد از يك فرهنگ جهاني كلي كه نزد اروپا و امريكاست، پيروي كنيم. اما اين نظريه غلط است. وقتي خوب چشم باز ميكنيم، ميبينيم اوج فرهنگ اين كشورها نوعي بيفرهنگي بيش نيست. اين نظريهپردازان ما را پاي چشمهاي ميبرند كه خودش مدتها پيش خشك شده است."
وزير ارشاد تاكيد كرد: "بايد خود فرهنگها را بسازيم. فرهنگي كه از جامعه امروز و عقايد اسلامي نشأت گرفته باشد."
وي در ادامه با اشاره به واژه "ارشاد" افزود: "ارشاد از رشد ميآيد و رشد يعني باليدن و صعود كردن. ارشاد به وزن افعال واژه رشد است. يعني ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وظيفه داريم با امكاناتي كه در اختيارمان است مردم را رشد دهيم و اين رشد حاصل نميشود مگر با ارتقا سطح فرهنگ اسلامي."
وي در پايان يادآور شد: "آيينهاي عاشورايي در بخشهايي از كشور كه هنوز مورد هجوم مدرنيته قرار نگرفتهاند، جايگاهي بايسته دارد ما هم بايد روز به روز اين آيينها را نو كنيم. خود ظرفي پديد آوريم كه روحيات اين آيين ها مظروف آن باشد نه اينكه بخواهيم ظرف را از غرب وارد كنيم و خود را هم با آن منطبق كنيم."
وزير ارشاد در آستانه دومين همايش آيينهاي عاشورايي:
هنرهاي نمايشي ايران ريشه در تاريخ اسلام دارد
محمدحسين صفارهرندي در آستانه برگزاري دومين همايش آيينهاي عاشورايي با اشاره به نقش آيينها در عرصه هنرهاي نمايشي گفت: "ريشه هنرهاي نمايشي ايران در آيينهايي است كه آن هم ريشه در بزرگترين واقعه تاريخ بشريت و به طور خاص تاريخ اسلام دارد."
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل ازستاد خبري دومين همايش آيينهاي عاشورايي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: "ما در روز عاشورا شاهد چندين نوع نماد مختلف از جمله شجاعت، عشق، ايثار هستيم. هر يك از اين نمادها را اگر در اختيار يك كارگردان آگاه قرار دهيم، ميتواند صدها اثر نمايشي را از دل آن توليد كند."
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